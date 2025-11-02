Samsung Galaxy Z Fold 6 5G सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर, मिस न करें ये डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी रेगुलर स्मार्टफोन से बोर हो गए हैं और अब फोल्डेबल या फ्लिप फोन खरीदने की सोच रहे हैं? तो Flipkart आपके लिए एक शानदार ऑफर लेकर आया है। जी हां, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फिर से बिग बचत डेज सेल वापस आ गई है और ये 5 नवंबर तक चलेगी। इस सेल के दौरान, Samsung का फोल्डेबल फोन अभी भारी डिस्काउंट ऑफर के साथ लिस्टेड है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वैसे तो इस फोन की ओरिजिनल कीमत लगभग ₹1,65,000 है, लेकिन आप इसे अभी लगभग 1 लाख 4 हजार रुपये में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, फोन पर बैंक ऑफर्स के साथ-साथ एक स्पेशल एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। दोनों ऑफर लगाने के बाद फोन की कीमत और भी कम हो जाती है। आइए इस शानदार डील पर एक नजर डालते हैं।

Samsung Galaxy Z Fold 6 5G पर डिस्काउंट ऑफर सैमसंग फोल्डेबल फोन की ओरिजिनल कीमत ₹1,64,999 है, लेकिन Flipkart की बिग बचत डेज सेल के दौरान आप इसे सिर्फ ₹1,03,999 में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी शानदार बैंक ऑफर्स भी दे रही है, जहां Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड से आपको ₹4,000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है, जिससे कीमत 1 लाख रुपये से भी कम हो जाएगी।

इसके अलावा, एक शानदार एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध है, जिसमें आपको ₹56,600 तक का डिस्काउंट मिल सकता है। हालांकि, यह एक्सचेंज डिस्काउंट पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप iPhone एक्सचेंज करते हैं, तो आपको ज्यादा वैल्यू मिल सकती है, जिससे आप फोल्डेबल फोन को काफी कम कीमत पर खरीद पाएंगे।