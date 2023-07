Samsung Galaxy Z Fold 5 के लॉन्च से पहले सामने आई कथित तस्वीर, पता चली ये बड़ी बात

Samsung इन दिनों अपने अपकमिंग फोल्डेबल फोन Galaxy Z Fold 5 और Galaxy Z Flip 5 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों स्मार्टफोन इस महीने के अंत में आयोजित होने वाले सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड 2023 इवेंट लॉन्च किए जा सकते हैं। अब अपकमिंग Galaxy Z Fold 5 की कथित फोटो सामने आई है जिससे फोन के बारे में जानकारी मिलती है।

Samsung Galaxy Z Fold 5 alleged picture share important information about upcoming phone.(Representative Image/ Unsplash)

नई दिल्ली, टेक डेस्क। फोल्डेबल स्मार्टफोन के मामले में सैमसंग का नाम सबसे आगे है। साल 2019 में अपने पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन, Samsung Galaxy Fold के साथ ही कंपनी ने मार्केट पर अपना दबदबा बना लिया। कंपनी अब तक फोल्डेबल स्मार्टफोन के अपने चार जेनरेशन लॉन्च कर चुकी है। फिलहाल कंपनी इन दिनों अपकमिंग फोल्डेबल फोन Galaxy Z Fold 5 और Z Flip 5 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सैमसंग अपकमिंग फोल्डेबल फोन होम मार्केट दक्षिण कोरिया में इस महीने के अंत में आयोजित होने वाले सैमसंग गैलेक्सी अनपैक्ड 2023 इवेंट में किया जा सकता है। लॉन्च से पहले सैमसंग के अपकमिंग Galaxy Z Fold 5 की कथित तस्वीरें सामने आई हैं। Galaxy Z Fold 5 के डिजाइन में बदलाव Samsung Galaxy Z Fold 5 की कुछ कथित तस्वीर ट्विटर पर शेयर की गई थी, जिन्हें कुछ देर में ही हटा लिया गया था। इन फोटो से पता चलता है कि कंपनी ने इसके डिजाइन और हिंज में काफी सुधार किया है। कंपनी अब तक Samsung Galaxy Z Fold के चार जेनरेशन लॉन्च कर चुकी है। इसके बावजूद यह फोन पूरी तरह से बंद नहीं होता था। इस फोन की जो इमेज सामने आई थी उससे यह पता चलता है कि अपकमिंग Galaxy Z Fold 5 पूरी तरह से बंद हो रहा है। फिलहाल यह जानकारी नहीं है कि यह अपडेटेड हिंज सिर्फ Galaxy Z Fold 5 में लगाया जाएगा या फिर Galaxy Z Flip 5 में भी इसे यूज किया जाएगा। सैमसंग शुरुआत से अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन सीरीज के हिंज और डिस्प्ले क्रीज की समस्या से जूझ रहा है। Samsung Galaxy Z Fold 5 की खूबियां (संभावित) अपकमिंग Samsung Galaxy Z Fold 5 स्मार्टफोन को क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 8 जेन 2 प्रोसेसर के साथ लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही कंपनी इसके हिंज और डिजाइन पर काफी काम कर रही है। इसके साथ ही सैमसंग के सामने फोन की कीमत को कम रखने की भी बड़ी चुनौती है।

