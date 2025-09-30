11-इंच डिस्प्ले और 7,040mAh की बैटरी के साथ Samsung का नया टैबलेट हुआ लॉन्च, लंबे समय तक मिलेंगे अपडेट्स

Samsung ने अपने Galaxy Tab A11+ को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है जो Galaxy Tab A11 के साथ आया है। नया टैबलेट 11-इंच डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट और DeX मोड सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 7040mAh की बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग दी गई है। कंपनी ने स्टोरेज ऑप्शन 128GB और 256GB रखे हैं। यह एंड्रॉयड 16-बेस्ड One UI 8 पर चलता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy Tab A11+ को मंगलवार को ग्लोबली लॉन्च किया गया, इसके साथ स्टैंडर्ड Galaxy Tab A11 को भी पेश किया गया। ये लॉन्च कुछ दिन पहले भारत में हुए Galaxy Tab A11 के साइलेंट डेब्यू के बाद किया गया। Galaxy Tab A11+ में 11-इंच का डिस्प्ले है जिसमें 90Hz रिफ्रेश रेट मिलता है और ये One UI 8.0 इंटरफेस पर चलता है। स्टैंडर्ड Galaxy Tab A11 की तरह ही Galaxy Tab A11+ भी दो कलर ऑप्शन में आता है। इसमें 7,040mAh की बैटरी है जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Galaxy Tab A11+ में DeX मोड का सपोर्ट है, जिससे डेस्कटॉप जैसा एक्सपीरियंस मिलता है।

Samsung Galaxy Tab A11+ की उपलब्धता Samsung France ने एक Newsroom पोस्ट के जरिए Galaxy Tab A11+ और Galaxy Tab A11 के ग्लोबल लॉन्च का अनाउंसमेंट किया है। Galaxy Tab A11+ को इस साल के अंत तक सेल के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और उसी समय इसकी कीमत का भी ऐलान किया जाएगा। इसे 128GB और 256GB स्टोरेज ऑप्शन में और ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन में पेश किया जाएगा।

इस बीच, Samsung Galaxy Tab A11 पहले से ही कई मार्केट्स में, जिनमें भारत भी शामिल है, उपलब्ध है। इसकी शुरुआती कीमत 4GB RAM + 64GB Wi-Fi-ओनली वेरिएंट के लिए 12,999 रुपये रखी गई है, जबकि सेल्युलर मॉडल की कीमत 15,999 रुपये से शुरू होती है।

Samsung Galaxy Tab A11+ के स्पेसिफिकेशन्स Samsung Galaxy Tab A11+ कंपनी के One UI 8 इंटरफेस पर चलता है, जो Android 16 पर बेस्ड है और इसमें Gemini इंटीग्रेशन मिलता है। इसमें सात जेनरेशन तक ऑपरेटिंग सिस्टम और सिक्योरिटी अपडेट्स देने की बात कही गई है। इसमें 11-इंच का डिस्प्ले है जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है।

Samsung Galaxy Tab A11+ में 256GB तक की स्टोरेज दी गई है, जिसे MicroSD कार्ड स्लॉट की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें 5-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, जो सेल्फी और वीडियो चैट के लिए दिया गया है। टैबलेट में Dolby Atmos साउंड सपोर्ट है और इसमें ऑडियो जैक भी दिया गया है।

ये Android टैबलेट DeX मोड सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स इसे कंपैटिबल मॉनिटर या TV से कनेक्ट करके कीबोर्ड और माउस जोड़ सकते हैं और पीसी-जैसा इंटरफेस पाकर मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। इसमें Samsung Notes फीचर भी दिया गया है। Samsung Galaxy Tab A11+ में 7,040mAh की बैटरी दी गई है जो 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।