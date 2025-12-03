Samsung ने भारत में लॉन्च किया सस्ता टैबलेट, 8GB तक की रैम के साथ मिलते हैं जबरदस्त फीचर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy Tab A11 टैब भारत में लॉन्च हो गया है। Samsung का यह बजट सेगमेंट का टैबलेट एंड्रॉयड पर रन करता है। Samsung Galaxy Tab A11 के फीचर्स की बात करें तो इसमें 8.7-इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो डुअल स्पीकर के साथ आता है। कंपनी का कहना है कि यह टैबलेट एंटरटेनमेंट और परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। Samsung Galaxy Tab A11 टैबलेट को कंपनी ने octa-core चिपसेट और 5,100 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया है।

Samsung Galaxy Tab A11: कीमत और उपलब्धता Samsung Galaxy Tab A11 टैबलेट को कंपनी ने दो कलर ऑप्शन - क्लासिक ग्रे और सिल्वर कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है। सैमसंग के इस एंड्रॉयड टैबलेट को भारत में 12999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है। इस टैबलेट को भारत में कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट Samsung.com और प्रमुख ऑफलाइन और ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स से खरीदा जा सकता है। यह टैबलेट 4 वेरिएंट में बिक्री के लिए लाया गया है। नीचे हम चारों वेरिएंट की कीमत और बैंक ऑफर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

Samsung Galaxy Tab A11 के फीचर्स Samsung Galaxy Tab A11 टैबलेट में 8.7-इंच का WXGA+ डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1340x800 पिक्सल है। कंपनी का कहना है कि डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 90Hz है, जो वीडियो और स्क्रॉलिंग के दौरान यूजर्स को बेहतरीन एक्सपीरियंस ऑफर करता है।

Samsung Galaxy Tab A11 को 8 जीबी तक की रैम और 128 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज के साथ लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही यूजर्स माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए स्टोरेज को 2 टीबी तक बढ़ा सकता हैं। Samsung के बजट सेगमेंट वाले इस टैबलेट को 6nm-पर आधारित ऑक्टो-कोर प्रोसेसर के साथ पेश किया गया है।