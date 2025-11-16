Samsung Galaxy S26 Ultra की कितनी हो सकती है कीमत? स्नैपड्रैगन प्रोसेसर समेत मिलेंगे ये फीचर्स  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग अगले साल की शुरुआत में अपनी S सीरीज के तहत नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। हर साल की तरह इस बार भी गैलेक्सी S26, गैलेक्सी S26 प्लस और गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के लॉन्च होने की उम्मीद है। इस बार कहा जा रहा है कि कंपनी अपने सबसे प्रीमियम डिवाइस गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में कुछ बड़े बदलाव कर सकती है, खासकर कैमरा परफॉर्मेंस और Ai फीचर्स के मामले में यह फोन काफी बेहतर होने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि कंपनी ने अभी तक फोन के फीचर्स के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स के बाद फोन के फीचर्स के बारे में काफी जानकारी सामने आई है, जिसमें इसकी लॉन्च टाइमलाइन, स्पेसिफिकेशन्स और कीमत शामिल हैं। आइए आज इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

Samsung Galaxy S26 Ultra लॉन्च टाइमलाइन रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी एस26 अल्ट्रा सीरीज अगले साल फरवरी या मार्च की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो कंपनी 25 फरवरी को सैन फ्रांसिस्को में अपना गैलेक्सी अनपैक्ड इवेंट आयोजित कर सकती है, जो रेगुलर लॉन्च टाइमलाइन से काफी अलग है। बता दें कि कंपनी ने गैलेक्सी एस25 सीरीज को जनवरी में लॉन्च किया था, लेकिन इस बार कंपनी नई सीरीज को कुछ देरी से लॉन्च कर सकती है।

Samsung Galaxy S26 Ultra के संभावित स्पेसिफिकेशन सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में इस बार कई अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो डिवाइस में 120Hz रिफ्रेश रेट और 3000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस के साथ 6.9 इंच का बड़ा AMOLED डिस्प्ले हो सकता है। डिवाइस में क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8 एलीट जनरेशन 5 चिपसेट हो सकता है। फोन में 16GB LPDDR5X रैम के साथ 256GB स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट भी हो सकता है।

फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी और 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी हो सकता है। कैमरा के मामले में भी फोन काफी शानदार होने की उम्मीद है, जिसमें 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड और 50MP का 5x टेलीफोटो कैमरा, साथ ही 10MP का टेलीफोटो लेंस हो सकता है।