Galaxy S26 Series के तीनों मॉडल्स में मिल सकती है सैमसंग की सबसे फास्ट रैम, 12GB हो सकती है शुरुआती कैपेसिटी
Samsung Galaxy S26 Series के 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सीरीज के कुछ मॉडल्स में 2nm Exynos 2600 प्रोसेसर, जबकि बाकी रीजनल वेरिएंट्स में 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिप होगी। अब एक नई लीक से पता चला है कि Galaxy S26, S26+, और S26 Ultra में कंपनी का अब तक का सबसे तेज LPDDR5X RAM (10.7Gbps) दिया जाएगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy S26 Series को 2026 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि, सैमसंग की ओर से इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन, अब जैसे-जैसे लॉन्च करीब आ रहा है, इस फ्लैगशिप लाइनअप के संभावित फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स को लेकर ऑनलाइन चर्चा तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ मॉडल्स में इन-हाउस 2nm Exynos 2600 प्रोसेसर दिया जाएगा, जबकि कुछ रीजनल वेरिएंट्स में Qualcomm के 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट का इस्तेमाल होगा। अब एक नई लीक से पता चला है कि यह सीरीज कई हार्डवेयर अपग्रेड्स के साथ फास्ट रैम सपोर्ट करेगी।
Samsung Galaxy S26 Series फोन्स में मिल सकती है फास्ट रैम
टिप्स्टर PhoneArt (@UniverseIce) के X पोस्ट के मुताबिक, Galaxy S26, Galaxy S26+, और Galaxy S26 Ultra तीनों मॉडल्स में Samsung की लेटेस्ट LPDDR5X RAM दी जाएगी, जो 10.7Gbps पीक डेटा रेट पर रन करेगी। ये मौजूदा Galaxy S25 Ultra में इस्तेमाल किए गए 8.5Gbps रैम की तुलना में एक बड़ा अपग्रेड होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, ये नेक्स्ट-जेन रैम फिलहाल मास प्रोडक्शन में है और सभी वेरिएंट्स में 12GB कैपेसिटी से शुरू होगी।
गौरतलब है कि इसी साल की शुरुआत में इसी टिप्स्टर ने दावा किया था कि Galaxy S26 Ultra में 10.7Gbps ट्रांसफर स्पीड वाली LPDDR5X RAM दी जाएगी। अब नई लीक से संकेत मिल रहे हैं कि सैमसंग ने ये अपग्रेड पूरे लाइनअप में लाने का फैसला किया है।
नई 10.7Gbps LPDDR5X मेमोरी फिलहाल सैमसंग की सबसे फास्ट रैम बताई जा रही है, जो ओवरऑल परफॉर्मेंस, रिस्पॉन्सिवनेस और मल्टीटास्किंग एफिशियंसी को बेहतर बनाएगी। बढ़ी हुई बैंडविड्थ न सिर्फ प्रोसेसिंग पावर को बूस्ट करेगी, बल्कि सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन और डेटा हैंडलिंग को भी फास्ट बनाएगी, जिससे प्रोडक्टिविटी और गेमिंग दोनों में सुधार देखने को मिलेगा।
एक दूसरे पोस्ट में, टिप्स्टर का दावा है कि ये हाई-स्पीड रैम Galaxy S26 Series के कैमरा परफॉर्मेंस में भी बड़ा सुधार लाएगी। इससे इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी और लेंस स्विचिंग और भी स्मूद होगी। उम्मीद है कि ये अपग्रेड पोर्ट्रेट मोड में मूविंग सब्जेक्ट कैप्चर करते समय एरर कम करेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान फ्रेम ड्रॉप घटाएगा और पावर एफिशियंसी और थर्मल मैनेजमेंट को बेहतर बनाकर ज्यादा स्टेबल परफॉर्मेंस देगा।
