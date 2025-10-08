Samsung Galaxy S26 Ultra में मिल सकता है नया प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर, जानें और क्या कुछ हो सकता है खास

Samsung Galaxy S26 Ultra की लॉन्चिंग 2026 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। ये Galaxy S25 Ultra का अपग्रेडेड वर्जन हो सकता है। लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें बेहतर डेटा ट्रांसफर स्पीड बड़ा वेपर चैंबर नया प्राइवेसी डिस्प्ले फीचर और Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट देखने को मिल सकता है। फोन में 16GB RAM और 60W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी शामिल हो सकता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy S26 Ultra के 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है, जो इस साल के Galaxy S25 Ultra का सक्सेसर होगा। हाल ही में फोन के कथित कंप्यूटर-एडेड डिजाइन (CAD) रेंडर्स ऑनलाइन सामने आए थे, जिससे इसके डिजाइन का अंदाजा लगा था। अब Galaxy S26 Ultra के मेजर स्पेसिफिकेशन लीक हुए हैं। कहा जा रहा है कि फोन में डेटा ट्रांसफर स्पीड और थर्मल परफॉर्मेंस के मामले में कई सुधार मिलेंगे। पिछली रिपोर्ट्स से ये भी संकेत मिला है कि इसमें नया 'प्राइवेसी डिस्प्ले' या 'प्राइवेट डिस्प्ले' फीचर हो सकता है। माना जा रहा है कि ये फोन हाल ही में लॉन्च हुए नए Snapdragon चिपसेट से लैस होगा।

Samsung Galaxy S26 Ultra के संभावित स्पेसिफिकेशन्स X (पहले Twitter) यूजर Anthony (@TheGalox_) ने कथित Samsung Galaxy S26 Ultra के कई स्पेसिफिकेशन लीक किए हैं, जिसे साउथ कोरियाई टेक कंपनी का 2026 फ्लैगशिप फोन बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फोन में थर्मल कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक 'बड़ा' वेपर चैंबर होगा। इसमें 16GB तक की RAM दी जा सकती है, जो 25 प्रतिशत फास्ट डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफर करेगी।

ये फोन 6.9-इंच M14 QHD+ CoE Dynamic AMOLED स्क्रीन के साथ आ सकता है, जिसमें नया प्राइवेसी स्क्रीन फीचर शामिल होगा। हाल ही में एक पब्लिकेशन ने One UI 8.5 कोड में Samsung Galaxy S26 Ultra का जिक्र पाया है, जिसमें 'Private Display' और 'Privacy Display' दोनों फीचर्स की जानकारी दी गई है।

pic.twitter.com/1b4vvqgxPq — PhoneArt (@UniverseIce) October 8, 2025 वहीं, टिप्स्टर PhoneArt (@UniverseIce) ने एक इमेज शेयर की है, जिसमें कथित तौर पर Samsung Galaxy S26 Ultra तीन कलर ऑप्शन्स में दिख रहा है। इनमें एक नया ऑरेंज कलर ऑप्शन भी शामिल है, जो iPhone 17 Pro के कॉस्मिक ऑरेंज वेरिएंट से काफी मिलता-जुलता है।

नया फोन Samsung Galaxy S25 Ultra का सक्सेसर हो सकता है, ये फोन 256GB, 512GB और 1TB इंटरनल स्टोरेज ऑप्शन्स में उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा, इसमें पीछे की तरफ f/1.4 अपर्चर वाला 200-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, f/2.9 अपर्चर और 5x जूम वाला 50-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस, 50-मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर और 3x जूम वाला 12-मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस भी हो सकता है।