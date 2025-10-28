Samsung Galaxy S25 Ultra पर सबसे बड़ा डिस्काउंट ऑफर, यहां मिल रही है डील  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि त्योहारी सीजन खत्म हो गया है और अब स्मार्टफोन्स पर उतनी अच्छी डील्स नहीं मिलेंगी तो शायद आप गलत हैं। दिवाली सेल को खत्म हुए अब काफी दिन हो गए हैं लेकिन अभी भी स्मार्टफोन्स पर डील्स खत्म नहीं हुई हैं। सैमसंग जैसे ब्रांड के फोन तो अभी भी काफी सस्ते में मिल रहे हैं। वहीं, इस वक्त S सीरीज के सबसे पॉपुलर फोन्स में से एक गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर तो शानदार डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, जो यकीनन इस समय सबसे दमदार एंड्रॉयड फोन में से एक है, अमेजन पर 28,000 रुपये तक की छूट के साथ लिस्टेड है।

बता दें कि सैमसंग में इस गैलेक्सी S25 अल्ट्रा को 1,29,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। इस दमदार डिवाइस में आपको क्वाड कैमरा सेटअप, स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट और सुपर ब्राइट डिस्प्ले देखने को मिलती है। चलिए इस शानदार स्मार्टफोन डील के बारे में विस्तार से जानते हैं...

Samsung Galaxy S25 Ultra पर डिस्काउंट ऑफर सैमसंग का ये शानदार डिवाइस इस वक्त 1,01,950 रुपये में लिस्टेड है, जो इसकी शुरुआती कीमत से लगभग 28,000 रुपये कम है। इतना ही नहीं फोन पर जबरदस्त बैंक ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप HDFC, OneCard या अन्य चुनिंदा बैंक कार्ड के साथ तो 1,500 रुपये तक की छूट ले सकते हैं जिसके बाद फोन की कीमत 1 लाख रुपये के आसपास आ जाती है।

अगर आपका बजट कम है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फोन को 4,943 रुपये प्रति माह से शुरू होने वाली EMI पर भी खरीद सकते हैं या अपने पुराने फोन को एक्सचेंज करके 58,000 रुपये तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। हालांकि एक्सचेंज वैल्यू पूरी तरह से आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगी।

Samsung Galaxy S25 Ultra के स्पेसिफिकेशन सैमसंग का ये फ्लैगशिप फोन स्पेसिफिकेशन के मामले में तो काफी जबरदस्त है जहां 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट वाला 6.9-इंच का AMOLED डिस्प्ले मिलता है। इतना ही नहीं फोन में सबसे पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर मिलता है जिसके साथ 16GB रैम और 1TB तक स्टोरेज का ऑप्शन भी मिलता है। डिवाइस में 5,000mAh की बैटरी मिलती है जिसके साथ 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।