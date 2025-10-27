Apple iPhone 18 की परफॉर्मेंस होगी और भी धाकड़, रैम अपग्रेड करेगा Apple
Apple के आगामी iPhone 18 में रैम को अपग्रेड किया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, iPhone 18 में 50% अधिक रैम हो सकती है, जो कि ऑन-डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग के लिए जरूरी है। इसके लिए एपल सैमसंग से LPDDR5X RAM की उपलब्धता पर बात कर रहा है। माना जा रहा है कि iPhone 17, 8GB रैम वाला आखिरी मॉडल होगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Apple की iPhone 17 सीरीज सेल और पॉपुलैरिटी के मामले में बॉयर्स के बीच खूब लोकप्रिय है। इन आईफोन मॉडल की सेल में बढ़ोत्तरी ने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को अपकमिंग iPhone 18 सीरीज की खूबियों को लेकर उत्सुक कर दिया है। एपल के अपकमिंग आईफोन के बारे में अब कुछ-कुछ जानकारी सामने आने भी लगी है। हालिया रिपोर्ट्स की बात करें तो स्टैंडर्ड iPhone 18 की रैम को कंपनी अपग्रेड कर सकती है।
The Bell ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि iPhone 18 की रैम मौजूदा iPhone 17 के मुकाबले 50 प्रतिशत अधिक होगी। रैम में यह अपग्रेड इसकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा।
iPhone 18 रैम अपग्रेड : क्या होगा बदलाव?
The Bell ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि iPhone 18 में रैम कैपेसिटी को 50% की बढोतरी देखने को मिल सकती है। एपल हाल में लॉन्च किए iPhone 17 में 8GB रैम ऑफर करती है। इसके साथ ही iPhone Air, iPhone 17 Pro, और iPhone 17 Pro Max में 12GB की रैम देखने को मिलती है। रैम में यह बढ़ोतरी ऑन-डिवाइस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसिंग के जरूरी है।
इसके साथ ही कंपनी रैम टाइप में बदलाव करने पर भी विचार कर रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि Apple इसके लिए Samsung से बात कर रहा है। वह नेक्स्ट जेन आईफोन के लिए LPDDR5X RAM की उपलब्धता और प्रोडक्शन बढ़ाने पर बात कर रहा है।
Samsung की लेटेस्ट रैम टेक्नोलॉजी 12GB और 16GB कंफ्रीग्रेशन में उपलब्ध है। इसका मतलब यह भी माना जा रहा है कि iPhone 17 कंपनी का आखिरी मॉडल होगा, जिसमें 8GB रैम होगी। अपकमिंग iPhone 18 को लेकर दावा किया जा रहा है कि इन्हें 12GB या 16GB की रैम के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही SK Hynix और Micron के साथ भी एपल मोबाइल DRAM की सप्लाई बढ़ाने के लिए बात कर रहा है।
