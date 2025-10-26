Android फोन छोड़िए! iPhone 15 पर मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट, चेक करें डील 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में दो बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart पर दिवाली सेल खत्म हुई है, लेकिन सेल खत्म होने के बाद भी इन दोनों प्लेटफॉर्म पर शानदार स्मार्टफोन डील्स देखने को मिल रही हैं। Amazon इस वक्त iPhone 15 पर भारी छूट दे रहा है। बैंक ऑफर्स के साथ आप इस फोन को अभी ₹50,000 से भी कम में खरीद सकते हैं। जी हां, शानदार डायनामिक आइलैंड के साथ आने वाला Apple का यह नॉन Pro iPhone इस समय बेहद सस्ते दाम में मिल रहा है। इतना ही नहीं, फोन पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल रहा है। आइए इस शानदार स्मार्टफोन डील के बारे में विस्तार से जानते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

iPhone 15 पर जबरदस्त डिस्काउंट Apple ने इस फोन को लगभग ₹80,000 की कीमत में लॉन्च किया था। हालांकि, नए मॉडल्स के आने के साथ कंपनी ने इसकी कीमत में दो बार कटौती की है, जिससे इसकी वास्तविक कीमत लगभग ₹60,000 हो गई है। हालांकि, दिवाली सेल के बाद यह फोन अब तो ₹50,000 से कम में उपलब्ध है। फिलहाल, Amazon पर इस फोन की कीमत 50,999 है।

हालांकि, अगर आप Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके फोन को खरीदते हैं, तो आपको 1,529 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है, जिसके बाद फोन की कीमत 50 हजार रुपये से भी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, फोन पर नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी है, जहां आप इस फोन को ₹1,339 की आसान EMI पर खरीद सकते हैं। हालांकि, फोन पर कोई एक्सचेंज ऑफर उपलब्ध नहीं है।