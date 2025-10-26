Android फोन छोड़िए! iPhone 15 पर मिल रहा है जबरदस्त डिस्काउंट, चेक करें डील
दिवाली सेल खत्म होने के बाद भी Amazon पर iPhone 15 पर भारी छूट मिल रही है। बैंक ऑफर्स के साथ इसे ₹50,000 से कम में खरीदा जा सकता है। इसमें 6.1 इंच का डायनामिक आइलैंड डिस्प्ले और 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड से खरीदने पर अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है। नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी उपलब्ध है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में दो बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon और Flipkart पर दिवाली सेल खत्म हुई है, लेकिन सेल खत्म होने के बाद भी इन दोनों प्लेटफॉर्म पर शानदार स्मार्टफोन डील्स देखने को मिल रही हैं। Amazon इस वक्त iPhone 15 पर भारी छूट दे रहा है। बैंक ऑफर्स के साथ आप इस फोन को अभी ₹50,000 से भी कम में खरीद सकते हैं। जी हां, शानदार डायनामिक आइलैंड के साथ आने वाला Apple का यह नॉन Pro iPhone इस समय बेहद सस्ते दाम में मिल रहा है। इतना ही नहीं, फोन पर नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन भी मिल रहा है। आइए इस शानदार स्मार्टफोन डील के बारे में विस्तार से जानते हैं।
iPhone 15 पर जबरदस्त डिस्काउंट
Apple ने इस फोन को लगभग ₹80,000 की कीमत में लॉन्च किया था। हालांकि, नए मॉडल्स के आने के साथ कंपनी ने इसकी कीमत में दो बार कटौती की है, जिससे इसकी वास्तविक कीमत लगभग ₹60,000 हो गई है। हालांकि, दिवाली सेल के बाद यह फोन अब तो ₹50,000 से कम में उपलब्ध है। फिलहाल, Amazon पर इस फोन की कीमत 50,999 है।
हालांकि, अगर आप Amazon Pay ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके फोन को खरीदते हैं, तो आपको 1,529 रुपये तक का डिस्काउंट भी मिल सकता है, जिसके बाद फोन की कीमत 50 हजार रुपये से भी कम हो जाती है। इतना ही नहीं, फोन पर नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी है, जहां आप इस फोन को ₹1,339 की आसान EMI पर खरीद सकते हैं। हालांकि, फोन पर कोई एक्सचेंज ऑफर उपलब्ध नहीं है।
iPhone 15 के फीचर्स
iPhone 15 के फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में आपको 6.1 इंच का डायनामिक आइलैंड वाला डिस्प्ले देखने को मिलता है। फोन में आपको 2000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। डिवाइस में पीछे की तरफ डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा है। डिवाइस में 2X ऑप्टिकल जूम दिया गया है। फोन में A16 चिपसेट है, जो पिछले प्रीमियम मॉडल जैसा ही परफॉर्मेंस देता है।
