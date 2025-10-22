दिवाली सेल के बाद भी iPhone 16 पर जबरदस्त डिस्काउंट, चेक करें डील 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल खत्म हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डील्स भी खत्म हो गई हैं। ग्राहक अभी भी स्मार्टफोन और अन्य प्रोडक्ट्स पर शानदार छूट ले सकते हैं। अभी भी पिछले साल लॉन्च हुए iPhone 16 पर भी शानदार डिस्काउंट ऑफर देखने को मिल रहा है। यानी आप अभी इस डिवाइस को काफी कम कीमत पर खरीद सकते हैं।

अमेजन इस डिवाइस पर ₹18,500 से ज्यादा की छूट दे रहा है। हालांकि, यह एक लिमिटेड टाइम ऑफर लग रहा है, जिसे त्योहारी सीजन को देखते हुए पेश किया गया है। ऐसे में अगर आप भी नया iPhone खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। चलिए इस डील के बारे में जानें...

iPhone 16 पर डिस्काउंट ऑफर एप्पल ने इस डिवाइस को पिछले साल भारत में 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। हालांकि अभी ये डिवाइस अमेजन पर फिलहाल 13,000 रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ लिस्टेड है, जिसके बाद इसकी कीमत 66,900 रुपये हो गई है। इतना ही नहीं फोन पर HDFC बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड EMI ट्रांजेक्शन पर 5,750 रुपये की एक्स्ट्रा छूट भी मिल रही है। इसके अलावा आप अपना पुराना स्मार्टफोन एक्सचेंज भी कर सकते हैं।

iPhone 16 के स्पेसिफिकेशन iPhone 16 के फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में आपको 6.1 इंच का OLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। हालांकि ये डिवाइस सिर्फ 60Hz तक का रिफ्रेश रेट ही सपोर्ट करता है और इसकी पीक ब्राइटनेस 2,000 निट्स तक है। डिवाइस में सिरेमिक शील्ड ग्लास कोटिंग दी गई है। फोन HDR डिस्प्ले और ट्रू टोन के साथ आता है।

पावरफुल चिपसेट डिवाइस में पावरफुल 3nm बेस्ड A18 बायोनिक चिपसेट दिया गया है जिसके साथ Apple इंटेलिजेंस फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है। कंपनी का कहना है कि ये डिवाइस 22 घंटे तक का प्लेबैक टाइम दे सकता है और इसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी है।