Amazon-Flipkart नहीं यहां iPhone 16e पर मिल रहा है 10 हजार का डिस्काउंट, चेक करें डील

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। दिवाली के बाद भी कई बड़े ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फेस्टिवल सेल चल रही है, जिसमें कई स्मार्टफोन्स सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं। इस सेल में Apple का iPhones तो सबसे कम कीमत पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। हालांकि, सिर्फ Amazon और Flipkart ही नहीं, बल्कि कुछ और प्लेटफॉर्म भी ये धमाकेदार ऑफर दे रहे हैं। इस समय iPhone 16e विजय सेल्स की वेबसाइट पर सबसे कम दाम में उपलब्ध है।

यहां यह डिवाइस लगभग ₹10,000 तक की छूट के साथ मिल रहा है। ऐसे में अगर आप भी iPhone में अपग्रेड करने की सोच रहे हैं या लंबे समय से कम कीमत में नया iPhone खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह आपके लिए सबसे अच्छा समय हो सकता है। आइए इस डील के बारे में जानते हैं...

Apple iPhone 16e डिस्काउंट ऑफर Apple ने iPhone 16e को भारत में ₹59,900 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन यह डिवाइस फिलहाल विजय सेल्स की आधिकारिक वेबसाइट पर भारी छूट के साथ उपलब्ध है। यह स्मार्टफोन फिलहाल ₹52,900 में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसका मतलब है कि रिटेलर इस स्मार्टफोन पर ₹7,000 की सीधी छूट दे रहा है।

इसके अलावा, इस फोन पर आकर्षक बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं, जिनमें HDFC बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड और HSBC बैंक के क्रेडिट/कार्ड EMI ट्रांजेक्शन पर ₹3,500 तक की एक्स्ट्रा छूट शामिल है। इसका मतलब है कि आपको फिलहाल ₹10,000 से ज्यादा की छूट इस फोन पर मिल रही है, जिससे इसकी कीमत ₹50,000 से कम हो जाती है।

Apple iPhone 16e के स्पेसिफिकेशन डिवाइस के डिजाइन की बात करें तो आगे से ये देखने पर iPhone 13 जैसा लगता है, जबकि बैक डिजाइन बिलकुल अलग है। iPhone 16e में 60Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.1 इंच की OLED डिस्प्ले दी गई है। यह एल्युमिनियम फ्रेम के साथ आता है और फेस आईडी को भी सपोर्ट करता है। डिवाइस में पावरफुल A18 चिपसेट दिया गया है।