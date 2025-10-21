करोड़ों iPhone यूजर्स के लिए आ रहा ये जबरदस्त फीचर, Liquid Glass पर मिलेगा पूरा कंट्रोल!
एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज के साथ iOS 26 अपडेट में लिक्विड ग्लास डिजाइन पेश किया। कुछ यूजर्स को नोटिफिकेशन पढ़ने में दिक्कत होने पर, कंपनी ने iOS 26.1 बीटा वर्जन में टिंटेड थीम ऑप्शन दिया है। अब यूजर्स ट्रांसपेरेंसी कम करके कंट्रोल्स और बटन्स को स्पष्ट देख सकते हैं। यह फीचर जल्द ही स्टेबल अपडेट में मिलेगा।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल ने कुछ वक्त पहले ही अपनी नई आईफोन 17 सीरीज के साथ iOS 26 का स्टेबल अपडेट रोल आउट किया था। इस अपडेट के साथ सबसे बड़ा बदलाव यूजर इंटरफेस (UI) में देखने को मिला था जहां पहली बार Liquid Glass डिजाइन मिला। हालांकि इस नए डिजाइन में 2D मिनिमलिस्ट स्टाइल की जगह रिफ्लेक्शन और फ्लुइडिटी पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था, जिससे iPhone का लुक और यूजर एक्सपीरियंस दोनों काफी बेहतर हुए।
हालांकि इस बदलाव से कई यूजर्स खुश तो कुछ दुखी भी हो गए। काफी यूजर्स को इस नए अपडेट के बाद नोटिफिकेशन रीड करने में दिक्कत आने लगी। अब कंपनी ने इस फीचर पर और कंट्रोल देने के लिए नया ऑप्शन पेश किया है। चलिए इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं...
मिलेगा नया टिंटेड थीम ऑप्शन
दरअसल MacRumors ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि Apple ने iOS 26.1 बीटा वर्जन में Liquid Glass के लिए नया टिंटेड थीम ऑप्शन ऐड किया है। यानी अब यूजर्स चाहें तो पहले वाला क्लियर लुक रख सकते हैं या फिर नया टिंटेड थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नया टिंटेड थीम UI की ट्रांसपेरेंसी को काफी हद तक कम कर देगा, जिससे कंट्रोल्स और बटन ज्यादा क्लियर दिखाई देंगे। इसके साथ ही, यह इंटरफेस में बेहतर कंट्रास्ट भी ऐड कर देगा, जिससे विजिबिलिटी और भी बेहतर हो जाएगी।
Liquid Glass थीम कैसे करें चेंज?
नया अपडेट आने के बाद अगर आप इस नए टिंटेड थीम को आजमाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपने फोन की सेटिंग में जाना होगा।
- सबसे पहले तो iPhone का Settings ऐप ओपन करें।
- इसके बाद Display & Brightness सेक्शन पर जाएं।
- इधर आपको अब Liquid Glass का नया ऑप्शन दिखाई देगा।
- यहां से आप Clear या Tinted थीम में से कोई एक चुन सकते हैं।
यानी अगर आप इस पेज से कोई थीम सेट करते हैं तो आपको उसका एक प्रिव्यू भी दिखाई देगा, ताकि आप बदलाव देखने से पहले ही समझ सकें कि कौन-सा लुक ज्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि अभी ये फीचर सिर्फ बीटा वर्जन में है लेकिन जल्द ही इसे स्टेबल अपडेट के जरिए रोल आउट किया जा सकता है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।