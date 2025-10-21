करोड़ों iPhone यूजर्स के लिए आ रहा ये जबरदस्त फीचर, Liquid Glass पर मिलेगा पूरा कंट्रोल!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल ने कुछ वक्त पहले ही अपनी नई आईफोन 17 सीरीज के साथ iOS 26 का स्टेबल अपडेट रोल आउट किया था। इस अपडेट के साथ सबसे बड़ा बदलाव यूजर इंटरफेस (UI) में देखने को मिला था जहां पहली बार Liquid Glass डिजाइन मिला। हालांकि इस नए डिजाइन में 2D मिनिमलिस्ट स्टाइल की जगह रिफ्लेक्शन और फ्लुइडिटी पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था, जिससे iPhone का लुक और यूजर एक्सपीरियंस दोनों काफी बेहतर हुए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि इस बदलाव से कई यूजर्स खुश तो कुछ दुखी भी हो गए। काफी यूजर्स को इस नए अपडेट के बाद नोटिफिकेशन रीड करने में दिक्कत आने लगी। अब कंपनी ने इस फीचर पर और कंट्रोल देने के लिए नया ऑप्शन पेश किया है। चलिए इसी के बारे में विस्तार से जानते हैं...

मिलेगा नया टिंटेड थीम ऑप्शन दरअसल MacRumors ने अपनी हालिया रिपोर्ट में बताया है कि Apple ने iOS 26.1 बीटा वर्जन में Liquid Glass के लिए नया टिंटेड थीम ऑप्शन ऐड किया है। यानी अब यूजर्स चाहें तो पहले वाला क्लियर लुक रख सकते हैं या फिर नया टिंटेड थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये नया टिंटेड थीम UI की ट्रांसपेरेंसी को काफी हद तक कम कर देगा, जिससे कंट्रोल्स और बटन ज्यादा क्लियर दिखाई देंगे। इसके साथ ही, यह इंटरफेस में बेहतर कंट्रास्ट भी ऐड कर देगा, जिससे विजिबिलिटी और भी बेहतर हो जाएगी।