iPhone Fold कब होगा लॉन्च और कितनी हो सकती है कीमत? फीचर्स समेत सबकुछ जानें 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। एपल ने कुछ वक्त पहले ही अपनी नई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की है। इस लॉन्च के बाद से ही पहले फोल्डेबल iPhone को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। अब काफी सालों के इंतजार के बाद Apple कथित तौर पर सितंबर 2026 में iPhone 18 सीरीज और नए वाले iPhone Air 2 के साथ अपना पहला फोल्डेबल iPhone लॉन्च करने की तैयारी में है। जी हां, कई हालिया रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि आगामी iPhone Fold में बुक स्टाइल डिजाइन होगा और यह Samsung, Vivo, Huawei और Google Pixel के लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन्स को सीधी टक्कर दे सकता है।

अब, विश्लेषक जेफ पु ने भी अपनी एक नई रिपोर्ट बताया है कि Apple के आगामी फोल्डेबल iPhone में टाइटेनियम और एल्यूमीनियम के मिक्सचर से बना फ्रेम पेश करने की तैयारी की है। दोनों धातुओं का इस्तेमाल करने से Apple ड्यूरेबिलिटी और वजन को अच्छे से मैनेज कर पाएगा।

मिलेगी बेहतर ड्यूरेबिलिटी बता दें कि इस साल की शुरुआत में एप्पल के विश्लेषक मिंग-ची कुओ ने भी बताया था कि डिवाइस में टाइटेनियम और स्टेनलेस स्टील का मिक्सचर हो सकता है। कुओ ने आगे अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कुछ हिंज कंपोनेंट्स में बेहतर ड्यूरेबिलिटी के लिए लिक्विड मेटल का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि फ्रेम खुद टाइटेनियम का हो सकता है।

iPhone Fold के संभावित फीचर्स फीचर्स की बात करें तो iPhone Fold में आपको 7.8-इंच के इनर डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। जबकि आउटर स्क्रीन 5.5-इंच की हो सकती है। डिवाइस में बेहतरीन स्पेसिफिकेशन्स के साथ पावरफुल A20 Pro चिपसेट देखने को मिल सकता है। साथ ही डिवाइस में 12GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलने वाली है।