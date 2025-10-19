Samsung का लगभग 1.3 लाख वाला 5G फोन भी हुआ सस्ता, देखें नई कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप काफी समय से कोई प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो दिवाली सेल आपके लिए बेहतरीन मौका है। इस सेल में सैमसंग का सबसे प्रीमियम डिवाइस Galaxy S25 Ultra अभी 1 लाख रुपये से कम कीमत में मिल रहा है। S सीरीज का लेटेस्ट डिवाइस बिना किसी बैंक ऑफर के इतनी कम कीमत में उपलब्ध है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आपको बता दें कि इस डिवाइस की कीमत लगभग ₹1.3 लाख है, लेकिन अभी सेल में आप इसे काफी सस्ती कीमत पर खरीद सकते हैं। इस डिवाइस में बेहतरीन स्पेसिफिकेशन्स, AI फीचर्स और दमदार 200MP कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही फोन में S पेन सपोर्ट भी है, जो इसे और भी खास बनाता है। आइए इस शानदार डिवाइस पर एक नजर डालते हैं।

Samsung Galaxy S25 Ultra पर डिस्काउंट दरअसल, अभी अमेजन की दिवाली सेल में इस फोन की कीमत 98,700 रुपये हो गई है। इतना ही नहीं, कंपनी इस फोन पर एक खास कैशबैक ऑफर भी दे रही है, जहां से आप अमेजन Pay ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 2961 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। अन्य बैंक ऑफर्स की बात करें तो HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ भी 1250 रुपये तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा फोन पर नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी मिल रहा है, जहां से आप 2,573 रुपये की आसान EMI पर भी आप इस फोन को खरीद सकते हैं।

इतना ही नहीं आप डिवाइस पर 58,000 रुपये तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी ले सकते हैं। इसलिए, अगर आप अपने डिवाइस को सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के लिए एक्सचेंज कर रहे हैं, तो आप और ज्यादा पैसे बचा सकते हैं। हालांकि, सही एक्सचेंज वैल्यू आपके डिवाइस की कंडीशन और ब्रांड पर डिपेंड करेगी।

Samsung Galaxy S25 Ultra के स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिवाइस में 6.9 इंच का AMOLED 120Hz डिस्प्ले मिलता है जो बेहतर कलर ऑफर करता है। डिवाइस में पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट देखने को मिल रहा है। डिवाइस में 5000mAh की बैटरी और 45W चार्जिंग सपोर्ट मिल रहा है।