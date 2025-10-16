Language
    Samsung के प्रीमियम 5G फोन पर 20 हजार का डिस्काउंट, देखें अब कितनी हुई कीमत

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 02:00 PM (IST)

    सैमसंग अपने प्रीमियम 5G स्मार्टफोन पर 20,000 रुपये तक की छूट दे रहा है। यह ऑफर कुछ खास मॉडलों पर ही उपलब्ध है, जिससे इन फोनों की कीमत काफी कम हो गई है। यह डिस्काउंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन यह सीमित समय के लिए ही है। छूट का उद्देश्य 5G फोन की बिक्री को बढ़ावा देना है।

    Samsung के प्रीमियम 5G फोन पर 20 हजार का डिस्काउंट, देखें अब कितनी हुई कीमत  


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन पर इन दिनों दिवाली एडिशन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल जारी है जिसमें कई स्मार्टफोन अभी सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं। ई-कॉमर्स दिग्गज इस वक्त स्मार्टफोन्स पर कुछ खास डील्स दे रहा है। सैमसंग का फ्लैगशिप गैलेक्सी S25, जिसने इस साल की शुरुआत में डेब्यू किया था वो फोन भी इस सेल में काफी सस्ते में मिल रहा है।

    डिवाइस अपने टॉप-टियर स्नैपड्रैगन चिपसेट, ब्राइट AMOLED डिस्प्ले और प्रीमियम डिजाइन के लिए काफी पॉपुलर है जिसकी लॉन्च प्राइस वैसे तो 80,999 रुपये है। हालांकि अभी फेस्टिव सेल के दौरान यह डिवाइस 20,000 रुपये से ज्यादा की भारी छूट के साथ लिस्टेड है, जिससे यह फोन कम कीमत में अपग्रेड करने की सोच रहे लोगों के लिए बेस्ट फोन बन गया है। चलिए इस डील के बारे में जानें...

    Samsung Galaxy S25 पर डिस्काउंट ऑफर

    फेस्टिव सेल के दौरान सैमसंग का ये प्रीमियम फोन इस वक्त सिर्फ 62,070 रुपये में लिस्टेड है, यानी फोन पर इसकी लॉन्च प्राइस से 18,929 रुपये तक की सीधी छूट देखने को मिल रही है। कंपनी इस फोन पर खास बैंक ऑफर भी दे रही है जहां अमेन पे पर ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने पर 1,862 रुपये तक की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, जिससे फोन की कीमत और कम होकर सिर्फ 60,208 रुपये रह जाएगी।

    यानी देखा जाए तो फोन पर कुल 20,791 रुपये तक की छूट मिल रही है, जो मौजूदा फ्लैगशिप पर मिल रही एक बेस्ट डील है। इसके अलावा अगर आप अपना पुराना फोन भी एक्सचेंज कर देते हैं, तो अमेजन आपको इसके एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 44,050 रुपये तक दे सकता है। हालांकि फोन का फाइनल प्राइस आपके पुराने फोन की कंडीशन पर डिपेंड करेगा।

    Samsung Galaxy S25 के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डिवाइस में आपको 6.2 इंच का कॉम्पैक्ट FHD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही फोन में 120Hz तक का अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है जिससे आपको स्मूथ स्क्रॉलिंग, वाइब्रेंट विजुअल और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलता है।

    फोन में पावरफुल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट भी मिलता है जिसके साथ 12GB रैम और 512GB तक स्टोरेज मिलती है। साथ ही डिवाइस में 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 4000 एमएएच की बैटरी मिलती है। डिवाइस में एंड्रॉयड 16-बेस्ड वन यूआई 8 मिलता है।

    Samsung Galaxy S25 के कैमरा स्पेक्स

    कैमरा की बात करें तो डिवाइस में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। फोन में OIS सपोर्ट वाला 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है। साथ ही फोन में 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 10-मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है।

