    Samsung के सस्ते प्रीमियम 5G फोन की सेल शुरू, 50MP कैमरा समेत कई धांसू AI फीचर्स

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:30 PM (IST)

    सैमसंग ने अपना प्रीमियम 5G डिवाइस गैलेक्सी S25 FE लॉन्च किया जिसकी भारत में सेल शुरू हो गई है। यह Exynos चिपसेट से लैस है और तीन स्टोरेज वैरिएंट में उपलब्ध है। इसमें एंड्रॉइड 16-बेस्ड वन UI 8 और गूगल के सर्कल टू सर्च जैसे AI फीचर्स हैं। फोन में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसकी शुरुआती कीमत 59999 रुपये है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग ने हाल ही में अपना सस्ता प्रीमियम 5G डिवाइस लॉन्च किया था जिसे गैलेक्सी S25 FE के नाम से पेश किया गया था। अब इस फोन की भारत में सेल शुरू हो गई है। यह Exynos चिपसेट से लैस है। कंपनी ने इस फोन को तीन स्टोरेज वैरिएंट और तीन नए कलर ऑप्शन में पेश किया है।

    यह डिवाइस लेटेस्ट एंड्रॉइड 16-बेस्ड वन UI 8 यूजर इंटरफेस पर काम करता है। इतना ही नहीं इस फोन में कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स जैसे गूगल का सर्कल टू सर्च और जेमिनी लाइव का भी सपोर्ट मिल जाता है। चलिए फोन की कीमत और फीचर्स पर एक नजर डालते हैं...

    Samsung Galaxy S25 FE की कीमत

    कीमत की बात करें तो गैलेक्सी S25 FE के बेस वैरिएंट की कीमत 59,999 रुपये से शुरू होती है जिसमें आपको 8GB रैम + 128GB स्टोरेज मिलती है। जबकि 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले मॉडल की कीमत 65,999 रुपये और 8GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले टॉप वैरिएंट की कीमत 77,999 रुपये है। कंपनी फोन को खरीदने पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा कैशबैक और 24 महीने तक की नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन भी दे रही है।

    Samsung Galaxy S25 FE के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस डिवाइस में आपको 6.7 इंच का फुल-एचडी+ डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले मिलता है। साथ ही फोन में 120Hz तक रिफ्रेश रेट और 1,900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिवाइस विजन बूस्टर भी ऑफर कर रहा है। डिवाइस में लेटेस्ट एंड्रॉइड 16-बेस्ड वन UI 8 देखने को मिलेगा। इस खास 'फैन एडिशन' डिवाइस में Exynos 2400 चिपसेट मिल रहा है।

    Samsung Galaxy S25 FE के कैमरा स्पेक्स

    फोटोग्राफी के लिए इस डिवाइस में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है। फोन में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8-मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड-एंगल लेंस मिल जाता है। सेल्फी के लिए डिवाइस में 12-मेगापिक्सल का कैमरा है। इसके अलावा डिवाइस में 4,900mAh की बैटरी और 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 15W वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है।

