Samsung Galaxy S25 पर शानदार डिस्काउंट ऑफर, 20 हजार रुपये तक कम हुई कीमत
सैमसंग गैलेक्सी S25 पर अमेज़न पर भारी छूट मिल रही है। 80,999 रुपये में लॉन्च हुआ यह फोन अब 63,690 रुपये में उपलब्ध है, और बैंक ऑफर के साथ इसकी कीमत 60,690 रुपये तक हो सकती है। एक्सचेंज ऑफर से 44,050 रुपये तक की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है। इसमें स्नैपड्रैगन चिपसेट, 6.2-इंच FHD+ AMOLED डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 12GB रैम, 512GB स्टोरेज, गैलेक्सी AI फीचर्स और 50MP प्राइमरी कैमरे के साथ ट्रिपल कैमरा सिस्टम जैसे प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्स हैं। यह डील इसे एक आकर्षक फ्लैगशिप विकल्प बनाती है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग जल्द ही अपनी नई Galaxy S26 सीरीज लॉन्च करने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले अभी से पिछले साल के Samsung Galaxy S25 पर डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने इस फोन को 80,999 रुपये में लॉन्च किया था जो Samsung के सबसे कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप डिवाइस में से एक है।
इस डिवाइस में आपको पावरफुल स्नैपड्रैगन चिपसेट, ब्राइट AMOLED डिस्प्ले और प्रीमियम फिनिश देखने को मिल रही है। फोन पर इस वक्त Amazon जबरदस्त डिस्काउंट दे रहा है, जिससे S25 इस वक्त बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी फ्लैगशिप डील फोन में से एक बन गया है। चलिए इस डील एक बारे में विस्तार से जानते हैं...
Samsung Galaxy S25 की कीमत और ऑफर
अमेजन ने सैमसंग के Galaxy S25 की कीमत इस वक्त कम करके सिर्फ 63,690 रुपये कर दी है, जो इसकी असली लॉन्च कीमत से सीधे 17,309 रुपये कम है, लेकिन डील अभी यहीं खत्म नहीं हुई है। फोन पर आप फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ट्रांजैक्शन से 3,000 रुपये की एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं जिसके बाद फोन का इफेक्टिव प्राइस सिर्फ 60,690 रुपये रह जाता है। यानी देखा जाए तो फोन पर कुल 20 हजार रुपये से ज्यादा का डिस्काउंट मिल रहा है।
इतना ही नहीं आप एक्सचेंज ऑफर के साथ भी फोन पर डिस्काउंट ले सकते हैं जहां आप अपना मौजूदा स्मार्टफोन एक्सचेंज करके डिवाइस मॉडल और कंडीशन के बेस पर 44,050 रुपये तक की छूट ले सकते हैं। हालांकि आपको ये ज्यादा वैल्यू सिर्फ हाई-एंड या नए फोन के साथ मिलती है, फिर भी यह ज्यादातर यूजर्स के लिए डील को और बेहतर बनाने के लिए बेस्ट है।
Samsung Galaxy S25 के स्पेसिफिकेशन्स
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो सैमसंग के इस डिवाइस में आपको 6.2-इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही फोन में एडैप्टिव 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइस में पावरफुल क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट देखने को मिल रहा है, जिसके साथ 12GB रैम और 512GB तक इंटरनल स्टोरेज मिलती है।
फोन में इस वक्त लेटेस्ट Android 16 पर बेस्ड One UI 8 मिल रहा है। ये डिवाइस कई Galaxy AI-पावर्ड फीचर्स को भी सपोर्ट करता है। फोन में आपको 4000mAh की बैटरी मिलती है जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।
Samsung Galaxy S25 के कैमरा स्पेक्स
फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में ट्रिपल-कैमरा सिस्टम है जिसमें OIS के साथ 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 12-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 3x ऑप्टिकल जूम वाला 10-मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है।
