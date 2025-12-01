Black Friday सेल के बाद भी सैमसंग के अल्ट्रा 5G फोन पर डिस्काउंट, मिस न करें डील  

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपने भी ब्लैक फ्राइडे सेल को मिस कर दिया है, तो भी आप सैमसंग के गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को लगभग 45 हजार रुपये तक के बड़े डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं। जी हां, सेल खत्म होने के बाद भी ये डिवाइस अभी भी फ्लिपकार्ट पर काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। ऐसे में अगर आपको एक ऑलराउंडर फ्लैगशिप फोन चाहिए तो ये एक शानदार डील हो सकती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सैमसंग ने अपने इस गैलेक्सी S24 अल्ट्रा को 1,34,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था और अभी सैमसंग स्टोर्स में इसकी कीमत लगभग 1,09,999 रुपये है। इस जबरदस्त डिवाइस में आपको 120Hz AMOLED डिस्प्ले और एक पावरफुल स्नैपड्रैगन 8 सीरीज प्रोसेसर मिलता है। डिवाइस में क्वाड कैमरा सेटअप और एक प्रीमियम डिजाइन भी मिल रहा है। चलिए इस डील के बारे में जानते हैं...

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर डिस्काउंट डील की बात करें तो फ्लिपकार्ट अभी इस डिवाइस को सिर्फ 89,997 रुपये में खरीदने का मौका दे रहा है। यानी अभी आप फोन पर लॉन्च प्राइस से लगभग 45 हजार रुपये तक का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं। इतना ही नहीं कंपनी इस फोन पर खास बैंक ऑफर्स भी दे रही है जिसके बाद डिवाइस की कीमत और कम हो जाती है। Flipkart Axis या SBI कार्ड इस्तेमाल करने पर कंपनी 4,000 रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है, जिससे कीमत कम होकर सिर्फ 85,997 रुपये रह जाती है।

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G के फीचर्स डिवाइस के फीचर्स की बात करें तो फोन में आपको 6.8-इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। फोन में आपको 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। इतना ही नहीं इस फोन में आपको Qualcomm का Snapdragon 8 Gen 3 चिपसेट भी मिल रहा है जो काफी पावरफुल है। साथ ही डिवाइस में Adreno 750 GPU दिया गया है। डिवाइस गेमिंग और हैवी वर्कलोड के दौरान भी स्मूथ परफॉर्मेंस दे सकता है।