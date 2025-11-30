Amazon Black Friday Sale: इतने सस्ते मिल रहे हैं Samung के फोन्स, 6,799 रुपये से कीमत शुरू

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon Black Friday Sale 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स पर डिस्काउंट और बैंक ऑफर मिल रहे हैं। स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, टैबलेट, लैपटॉप, पीसी, स्मार्ट ग्लासेस, वॉशिंग मशीन, प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी, फ्रिज, गीजर और गेमिंग कंसोल जैसे कई गैजेट्स अभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कम कीमत में लिस्ट किए गए हैं। Samsung के अलग-अलग प्राइस रेंज और फॉर्म फैक्टर वाले हैंडसेट्स, जिनमें फोल्डेबल फोन भी शामिल हैं, इस सेल इवेंट के दौरान डिस्काउंट के साथ खरीदे जा सकते हैं। चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट के अलावा Amazon कैशबैक ऑफर, एक्सचेंज बोनस और EMI ऑप्शन भी दे रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Samsung Smartphones की बेस्ट डील्स ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Samsung का फ्लैगशिप फोल्डेबल फोन Samsung Galaxy Z Fold 7 बैंक डिस्काउंट सहित 1,52,999 रुपये की कम कीमत में ऑफर कर रहा है। इसके अलावा बायर्स Amazon ब्लैक फ्राइडे सेल 2025 के दौरान 15,000 रुपये का एक्सचेंज बोनस भी ले सकते हैं। बिना बैंक डिस्काउंट के ये लेटेस्ट Samsung फोल्डेबल फोन पहले Amazon पर 1,74,999 रुपये में लिस्टेड था, जिसमें 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वाला बेस मॉडल शामिल है।

Galaxy Z Fold 6 जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था, ये भी Amazon ब्लैक फ्राइडे सेल 2025 में कार्ड ऑफर के बाद 1,09,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है। ये फोन पिछले साल देश में 1,64,999 रुपये की कीमत पर उतारा गया था।

फोल्डेबल फोन्स के अलावा Amazon ब्लैक फ्राइडे सेल 2025 में Samsung के मिड-रेंज और एंट्री-लेवल स्मार्टफोन भी कम दाम पर मिल रहे हैं। Samsung Galaxy A55 जिसमें ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट मिलता है, 42,999 रुपये से घटकर 23,999 रुपये में उपलब्ध है। वहीं, Samsung Galaxy M17 5G, Galaxy M07, Galaxy M36 5G और Galaxy M06 5G को क्रमशः 12,499 रुपये, 6,799 रुपये, 13,999 रुपये और 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत में खरीदा जा सकता है।