Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Samsung के शानदार 5G फोन पर 30 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट, यहां मिल रही है डील

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 09:03 AM (IST)

    सैमसंग गैलेक्सी S24 5G अमेज़न पर भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है, जिसकी कीमत 41,810 रुपये है। यह फोन 6.2 इंच के डायनामिक AMOLED डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 चिपसेट और 50MP कैमरे के साथ आता है। Amazon Pay ICICI बैंक कार्ड पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध हैं, जिससे इसकी कीमत और कम हो जाती है। यह कम बजट में प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने का शानदार मौका है।

    prefferd source google
    Hero Image

    Samsung के शानदार 5G फोन पर 30 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट, यहां मिल रही है डील  


    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी बिना बजट बढ़ाए एक प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हां, तो सैमसंग के इस नए फोन में अपग्रेड करने का ये शानदार मौका हो सकता है। दरअसल इस वक्त सैमसंग का गैलेक्सी S24 5G काफी ज्यादा कम कीमत पर मिल रहा है। वैसे तो इस फोन की शुरुआती कीमत 74,999 रुपये है लेकिन अभी आप इसे अमेजन से भारी डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं, जिससे यह अब और भी किफायती प्राइस में मिल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सैमसंग के इस दमदार फोन में आपको फास्ट परफॉर्मेंस, शार्प डिस्प्ले और जबरदस्त कैमरा सेटअप मिलता है, जो कम कीमत पर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस तक दे सकता है। इतना ही नहीं फोन पर कैशबैक, ईएमआई ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस जैसे एक्स्ट्रा ऑफर्स भी मिल रहे हैं जिसके बाद तो फोन की कीमत और कम हो जाती है। बिना किसी ऑफर के अभी आप फोन को 45,000 रुपये से कम में खरीद सकते हैं। चलिए इस डील के बारे में जानें...

    Samsung Galaxy S24 5G की कीमत

    कीमत की बात करें तो गैलेक्सी S24 के ब्लैक वेरिएंट की कीमत अभी अमेजन पर सिर्फ 41,810 रुपये है, जो इसकी लॉन्च प्राइस से लगभग 33,189 रुपये सस्ता मिल रहा है। इतना ही नहीं फोन पर खास कैशबैक ऑफर भी मिल रहा है जहां से आप Amazon Pay ICICI बैंक कार्ड का इस्तेमाल करके 1,254 रुपये तक का कैशबैक भी ले सकते हैं, जिसके बाद तो फोन की कीमत और कम हो जाती है।

    अगर आप ज्यादा डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपको अपने पुराने डिवाइस को एक्सचेंज करने का ऑप्शन भी दे रहा है, जिसमें ब्रांड, कंडीशन और मॉडल के बेस पर आपको 37,200 रुपये तक का डिस्काउंट मिल सकता है।

    Samsung Galaxy S24 5G के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सैमसंग के इस डिवाइस में आपको 6.2 इंच का डायनामिक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही फोन में 120Hz तक का रिफ्रेश रेट सपोर्ट मिलता है। फोन में 2,600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी मिल रही है। डिवाइस को पावर देने के लिए इसमें स्नैपड्रैगन 8 जेनरेशन 3 चिप दिया गया है जिसके साथ 8GB तक रैम और 512GB स्टोरेज मिलती है।

    Samsung Galaxy S24 5G के कैमरा स्पेक्स

    फोटोग्राफी के लिए इस डिवाइस में ऑप्टिकल स्टेबिलाइजेशन और 8K वीडियो सपोर्ट वाला 50MP का प्राइमरी कैमरा मिल रहा है। साथ ही डिवाइस में 12MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 10MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है। सेल्फी के लिए डिवाइस में 12MP का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा डिवाइस में Android 16 पर बेस्ड Samsung की One UI 8 मिल रही है। डिवाइस में 4,000mAh की बैटरी और 25W वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है।

    यह भी पढ़ें- Galaxy S26 Series के तीनों मॉडल्स में मिल सकती है सैमसंग की सबसे फास्ट रैम, 12GB हो सकती है शुरुआती कैपेसिटी