Samsung के इस शानदार फोन को 35 हजार से कम में खरीदने का मौका, यहां है डील
Samsung Galaxy S24 FE पर Flipkart पर भारी छूट मिल रही है। ये फोन अब बैंक ऑफर और डिस्काउंट के बाद लगभग 35,000 रुपये से कम में उपलब्ध हो गया है। इस फोन के साथ यूजर्स को 120Hz AMOLED डिस्प्ले, Exynos 2400e चिप, ट्रिपल कैमरा सिस्टम और 4,700mAh बैटरी जैसी फीचर्स मिलते हैं। एक्सचेंज ऑफर और EMI ऑप्शन भी ग्राहकों को दिए जा रहे हैं।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप Samsung का ऐसा फोन देख रहे थे जो प्रीमियम डिजाइन, बढ़िया परफॉर्मेंस और अच्छा कैमरा सेटअप ऑफर करता है, तो आपको बता दें कि Galaxy S24 FE को Flipkart पर बड़े डिस्काउंट के साथ ऑफर किया जा रहा है। ये डिवाइस अब डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स के बाद 35,000 रुपये से कम में बिक रहा है। कीमत में भारी कटौती के साथ, Galaxy S24 FE अपने सेगमेंट में सबसे वैल्यू-पैक्ड फोन्स में से एक है। ये AMOLED डिस्प्ले, एक कैपेबल Exynos चिप और ट्रिपल-कैमरा सिस्टम के साथ आता है। आइए जानते हैं फोन पर मिल रही डील के बारे में।
Samsung Galaxy S24 FE की फ्लिपकार्ट पर कीमत
Flipkart पर Samsung Galaxy S24 FE फिलहाल MRP प्राइस से 26,000 रुपये की बड़ी कीमत कटौती के बाद 33,999 रुपये में लिस्टेड है। इसके अलावा, ग्राहकों को यहां बैंक ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं, जिससे प्रभावी कीमत घटकर और भी कम हो जाएगी। यहां ग्राहकों को नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन्स भी दिए जा रहे हैं, जिसकी कीमत 5,667 रुपये से शुरू है। यहां एक एक्सचेंज ऑफर भी है जहां ग्राहक अपने पुराने स्मार्टफोन्स को ब्रांड, मॉडल और कंडिशन के अनुसार 26,000 रुपये तक के बदले में ट्रेड-इन कर सकते हैं।
Samsung Galaxy S24 FE के स्पेसिफिकेशन्स
Galaxy S24 FE में 6.7-इंच AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, ताकि विजुअल्स स्मूद रहें। ये Samsung के इन-हाउस Exynos 2400e चिपसेट पर चलता है, जिसमें 8GB RAM दी गई है ताकि मल्टीटास्किंग स्मूद रहे। डिवाइस में 4,700mAh बैटरी के साथ 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है।
फोटोग्राफी के लिए, इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP मेन सेंसर, 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 8MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है। फ्रंट में 10MP सेल्फी कैमरा दिया गया है।
