Samsung का शानदार 5G फोन वो भी सिर्फ 31,999 में, 50MP कैमरा और Exynos चिपसेट
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी लगभग 30 हजार रुपये के बजट में नया 5G फोन खरीदने की सोच रहे हैं? और आप एक ऐसा फोन चाहते हैं जिसमें परफॉर्मेंस, डिजाइन और कैमरा रिलायबिलिटी का अच्छा मिक्स हो, तो सैमसंग गैलेक्सी S24 FE आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अभी ये डिवाइस फ्लिपकार्ट पर लगभग 32 हजार रुपये में लिस्टेड है, लेकिन बैंक और एक्सचेंज ऑफर के बाद आप इस फोन को और भी सस्ते में खरीद सकते हैं। बता दें कि सैमसंग का ये फोन 59,999 रुपये में पेश किया गया था, यानी अपने लॉन्च प्राइस से फोन पहले ही काफी बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है। चलिए पहले डील पर एक नजर डालते हैं...
Samsung Galaxy S24 FE 5G पर डिस्काउंट ऑफर
सैमसंग ने अपने इस गैलेक्सी S24 FE 5G को 59,999 रुपये में पेश किया था लेकिन अभी आप डिवाइस को फ्लिपकार्ट पर सिर्फ 31,999 रुपये में खरीद सकते हैं जो इसकी लॉन्च प्राइस से 28,000 रुपये कम है। इतना ही नहीं अगर आप फ्लिपकार्ट SBI या फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके फोन को बाय करते हैं तो आपको 5% कैशबैक भी मिलेगा।
इसके अलावा कंपनी इस फोन पर खास एक्सचेंज ऑफर भी दे रही है जहां से आप पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर 29,650 रुपये तक का एक्सचेंज वैल्यू भी ले सकते हैं। हालांकि पुराने फोन की सही वैल्यू डिवाइस के मॉडल और कंडीशन पर डिपेंड करेगी। इतना ही नहीं आप फोन को नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन पर भी खरीद सकते हैं।
Samsung Galaxy S24 FE 5G के स्पेसिफिकेशन्स
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो गैलेक्सी S24 FE में 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। साथ ही इस फोन में 120 Hz तक का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। फोन को पावर देने के लिए इसमें Exynos 2400e चिपसेट दिया गया है। डिवाइस में 8GB RAM है जो डेली अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। साथ ही फोन में 4,700mAh की बैटरी और 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी है।
फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 12MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 8MP का टेलीफोटो लेंस मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में सामने की तरफ 10MP का सेल्फी कैमरा मिल रहा है।
