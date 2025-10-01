सिर्फ 39,999 में मिल रहा Samsung का प्रीमियम 5G फोन, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा भी

सैमसंग गैलेक्सी S24 5G फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में ₹40000 के बजट में उपलब्ध है। इस पर 46% तक की छूट मिल रही है। SBI क्रेडिट कार्ड पर कैशबैक और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध हैं। इसमें 6.2 इंच का डायनामिक AMOLED 2X डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट है। फोन में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 25w फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी प्रीमियम सैमसंग फोन को खरीदने की सोच रहे हैं, तो ₹40,000 के बजट में सैमसंग गैलेक्सी S24 5G आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में सबसे कम कीमत पर उपलब्ध है। इस फोन पर 46% तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा, कुछ बैंक और एक्सचेंज ऑफर भी उपलब्ध हैं, जिससे आप इस डिवाइस को और भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। आइए इस शानदार स्मार्टफोन डील पर एक नजर डालते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Samsung Galaxy S24 5G पर डिस्काउंट ऑफर सैमसंग ने इस डिवाइस को 74,999 की कीमत में लॉन्च किया था, लेकिन अब आप इस खास स्नैपड्रैगन चिपसेट के साथ आने वाले डिवाइस को सिर्फ 39,999 में खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, फोन पर खास बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिनके जरिए आप डिवाइस पर अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं।

कंपनी SBI क्रेडिट कार्ड के साथ ₹4000 तक कैशबैक दे रही है, जबकि Buy More Save More ऑफर के तहत आप ₹1000 तक की छूट ले सकते हैं। इसके अलावा, फोन पर एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है, जहां आप अपने पुराने फोन की कंडीशन के बेस पर अच्छा डिस्काउंट ले सकते हैं।

Samsung Galaxy S24 5G के खास फीचर्स इस प्रीमियम सैमसंग स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो डिवाइस में 6.2 इंच का डायनामिक AMOLED 2X फुल HD+ डिस्प्ले है जो 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में 2600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस भी है। यह फोन डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 रेटिंग के साथ आता है और मेटल और मैट ग्लास फिनिश में आता है। फोन को पावर देने के लिए इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट है, जो इसे काफी पावरफुल बनाता है। डिवाइस में 8GB तक रैम और 128GB तक की इंटरनल स्टोरेज है।