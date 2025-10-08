Samsung के इन फोन्स को मिलना शुरू हुआ Android 16 का अपडेट, मिलेंगे नए फीचर्स

Samsung ने अपनी Galaxy S22 सीरीज के लिए Android 16 बेस्ड One UI 8 अपडेट यूरोप में रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस अपडेट में नए फीचर्स रीडिजाइन एलिमेंट्स और बेहतर यूजर इंटरफेस शामिल हैं। Galaxy S22 S22+ और S22 Ultra यूजर्स अब My Files Quick Share और Reminders जैसे ऐप्स के नए आइकॉन और बेहतर डिजाइन का एक्सपीरिएंस कर सकेंगे।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy S22 सीरीज ने यूरोप में कंपनी का One UI 8 अपडेट रिसीव करना शुरू कर दिया है। नया फर्मवेयर Android 16 पर बेस्ड है और Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, और Galaxy S22 Ultra में कई नए फीचर्स और रीडिजाइन एलिमेंट्स लेकर आया है। ये अपडेट कुछ हफ्तों बाद आया है जब Galaxy S24 FE के लिए यह साउथ कोरिया में जारी किया गया था। हालांकि, सबसे पहले One UI 8 फर्मवेयर Galaxy S25 सीरीज फोन को सितंबर में मिला था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

X (पहले Twitter) पर टिप्स्टर तरुण वत्स ने एक स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए बताया कि Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+, और Galaxy S22 Ultra को यूरोप में Android 16 बेस्ड One UI 8 का स्टेबल वर्जन मिलना शुरू हो गया है। पोस्ट के मुताबिक, OneUI 8 अपडेट बिल्ड नंबर S908BXXUIGYI7, S908BOXMIGYI7 और S908BXXUIGYI7 के साथ आता है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि Galaxy S22 सीरीज के भारतीय वेरिएंट्स को ये अपडेट कब मिलेगा।

इसका मतलब है कि यूरोप में Galaxy S22 सीरीज यूजर्स अब Android 16 अपडेट डाउनलोड करने के बाद Samsung के नए सॉफ्टवेयर फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस अपडेट में Now Brief फीचर शामिल नहीं है, जो Galaxy S24 FE और Galaxy S25 सीरीज के लिए रोलआउट किया गया था।

One UI 8 अपडेट कई नए फीचर्स और रीडिजाइन एलिमेंट्स लेकर आया है। अपडेट के बाद Galaxy S22 यूजर्स My Files, Quick Share और Reminders जैसे ऐप्स के नए आइकॉन देख पाएंगे। साथ ही Settings मेनू का डिजाइन भी पूरी तरह बदला गया है।

इसमें Alarms, Calendar और Samsung Health ऐप्स के लिए भी बेहतर यूजर इंटरफेस जोड़ा गया है। Android 16 पर बेस्ड One UI 8 में अब Live Updates फीचर का सपोर्ट भी है, जिससे यूजर्स रियल टाइम में मौसम, चल रही एक्टिविटीज और खेलों के स्कोर देख सकते हैं।