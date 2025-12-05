अब 10 मिनट में घर पहुंचेंगे Samsung Galaxy फोन्स, Instamart के साथ हुई साझेदारी

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung ने भारत में अपने गैलेक्सी रेंज के प्रोडक्ट्स की डोरस्टेप डिलीवरी देने के लिए Instamart के साथ पार्टनरशिप की है। साउथ कोरियन ब्रांड ने शुक्रवार को इंस्टेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ अपने एसोसिएशन की घोषणा की। इस कोलेबोरेशन से, मेट्रो शहरों के कस्टमर इंस्टामार्ट के जरिए डोरस्टेप डिलीवरी के लिए Samsung Galaxy स्मार्टफोन, टैबलेट, वियरेबल्स और एक्सेसरीज ऑर्डर कर सकते हैं। ये इंस्टामार्ट पर रोजाना की जरूरी चीजों के साथ मिलेंगे। इंस्टामार्ट पहले से ही कुछ जगहों पर Apple, Samsung, OnePlus और Redmi स्मार्टफोन की क्विक डिलीवरी देता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इंस्टामार्ट सैमसंग प्रोडक्ट्स की फास्ट डिलीवरी देगा इंस्टामार्ट के साथ अपनी पार्टनरशिप के हिस्से के तौर पर, सैमसंग क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए भारत के प्रमुख शहरों में अपने गैलेक्सी रेंज के प्रोडक्ट्स की इंस्टेंट डिलीवरी देगा। इस कोलेबोरेशन के हिस्से के तौर पर, कस्टमर अब इंस्टामार्ट के जरिए कुछ गैलेक्सी स्मार्टफोन, टैबलेट, वियरेबल्स और एक्सेसरीज ऑर्डर कर सकते हैं और उन्हें कुछ ही मिनटों में अपने घर पर पा सकते हैं।

Samsung ने अभी तक उन मेट्रो शहरों की लिस्ट नहीं बताई है जहां उसकी इंस्टामार्ट पार्टनरशिप उपलब्ध होगी। लेकिन, अभी इंस्टामार्ट बेंगलुरु और दिल्ली जैसे शहरों में Galaxy M36, Galaxy M56, Galaxy F06 और Galaxy Buds Core जैसे कुछ सैमसंग प्रोडक्ट्स और दूसरी एक्सेसरीज की डोरस्टेप डिलीवरी दे रहा है।

कंपनी के मुताबिक, गैलेक्सी प्रोडक्ट्स अब ऑर्डर देने के 10 मिनट के अंदर डिलीवर हो जाएंगे। इंस्टामार्ट पहले से ही कुछ भारतीय शहरों में Apple, Motorola, OnePlus और Redmi जैसे ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स की क्विक डिलीवरी देता है। ये Asus के लैपटॉप और एक्सेसरीज, जैसे कीबोर्ड, चार्जर और माउस भी डिलीवर करता है।