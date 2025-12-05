Cloudflare Outage से फिर ठप हुई कई वेबसाइट, BookMyShow, Canva और Groww के यूजर्स हुए परेशान

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Cloudflare पर होस्ट वेबसाइट एक बार फिर से डाउन हो गई हैं। तीन हफ्ते पहले भी क्लाउडफ्लेयर पर होस्ट साइट एक बग के चलते डाउन हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज आउटेज के चलते Canva, BookMyShow, LinkedIn, Notion, Groww, SpaceX, Zerodha, Coinbase, और कई वेबसाइट्स को यूजर्स ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस आउटेज के चलते इंटरनेट डाउनटाइम ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector भी ठप है। पिछले बार भी यह वेबसाइट प्रभावित हुई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Cloudflare आउटेज पिछली बार 18 नवंबर को हुआ था। उस दौरान भारत में कई बड़ी वेबसाइट और AI प्लेटफॉर्म ChatGPT को यूजर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इस बार OpenAI का ChatGPT फिलहाल ठीक से काम कर रहा है। हालांकि Claude.AI ठीक से काम नहीं कर रहा है। Canva और Groww का कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म में कुछ-कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं।

Cloudflare से फिर ठप हुई वेबसाइट्स क्लाउडफ्लेयर आउटेज की वजह से आज Canva, Groww, Coinbase, SpaceX, LinkedIn, Shopify, Roblox, और Notion समेत कई वेबसाइट्स को एक्सेस करने में यूजर्स को परेशानी हो रही है। जैसे ही यूजर्स इन वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं उन्हें 500 Internal Server Error (Cloudflare) का मैसेज दिखाई दे रहा है। शुरुआत में डाउन होने के बाद BookMyShow ऐप और वेबसाइट अब काम करने लगी है।

Cloudflare ने शुरू की जांच Cloudflare का कहना है कि उनके कई यूजर्स को परेशानी हो रही है। उन्होंने इस समस्या को फिक्स करने के लिए सिस्टम पेज को अपडेट करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि उन्होंने Cloudflare Dashboard और उससे जुड़े API में बग्स की जांच भी शुरू कर दी है। कंपनी का कहना है कि वे फिक्स को ठीक से लागू कर रहे हैं और इनके रिजल्ट्स पर करीब से नजर बनाए हुए हैं।

कंपनी का कहना है कि नए आउटेज की वजह से, Cloudflare के डैशबोर्ड या APIs का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर पर असर पड़ा है। इस वजह से कई पेज रिक्वेस्ट फेल हो रहे हैं या एरर मैसेज दिखाई दे रहा है।