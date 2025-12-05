Language
    Cloudflare Outage से फिर ठप हुई कई वेबसाइट, BookMyShow, Canva और Groww के यूजर्स हुए परेशान

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 04:07 PM (IST)

    Cloudflare पर होस्ट की गई वेबसाइटें फिर से डाउन हो गई हैं, जिससे Canva, BookMyShow, LinkedIn जैसी कई प्रमुख साइटें प्रभावित हुई हैं। Downdetector भी इ ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Cloudflare पर होस्ट वेबसाइट एक बार फिर से डाउन हो गई हैं। तीन हफ्ते पहले भी क्लाउडफ्लेयर पर होस्ट साइट एक बग के चलते डाउन हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज आउटेज के चलते Canva, BookMyShow, LinkedIn, Notion, Groww, SpaceX, Zerodha, Coinbase, और कई वेबसाइट्स को यूजर्स ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस आउटेज के चलते इंटरनेट डाउनटाइम ट्रैकिंग वेबसाइट Downdetector भी ठप है। पिछले बार भी यह वेबसाइट प्रभावित हुई थी।

    Cloudflare आउटेज पिछली बार 18 नवंबर को हुआ था। उस दौरान भारत में कई बड़ी वेबसाइट और AI प्लेटफॉर्म ChatGPT को यूजर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। इस बार OpenAI का ChatGPT फिलहाल ठीक से काम कर रहा है। हालांकि Claude.AI ठीक से काम नहीं कर रहा है। Canva और Groww का कहना है कि उनके प्लेटफॉर्म में कुछ-कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं।

    Cloudflare से फिर ठप हुई वेबसाइट्स

    क्लाउडफ्लेयर आउटेज की वजह से आज Canva, Groww, Coinbase, SpaceX, LinkedIn, Shopify, Roblox, और Notion समेत कई वेबसाइट्स को एक्सेस करने में यूजर्स को परेशानी हो रही है। जैसे ही यूजर्स इन वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं उन्हें 500 Internal Server Error (Cloudflare) का मैसेज दिखाई दे रहा है। शुरुआत में डाउन होने के बाद BookMyShow ऐप और वेबसाइट अब काम करने लगी है।

    Cloudflare ने शुरू की जांच

    Cloudflare का कहना है कि उनके कई यूजर्स को परेशानी हो रही है। उन्होंने इस समस्या को फिक्स करने के लिए सिस्टम पेज को अपडेट करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कंपनी का कहना है कि उन्होंने Cloudflare Dashboard और उससे जुड़े API में बग्स की जांच भी शुरू कर दी है। कंपनी का कहना है कि वे फिक्स को ठीक से लागू कर रहे हैं और इनके रिजल्ट्स पर करीब से नजर बनाए हुए हैं।

    कंपनी का कहना है कि नए आउटेज की वजह से, Cloudflare के डैशबोर्ड या APIs का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर पर असर पड़ा है। इस वजह से कई पेज रिक्वेस्ट फेल हो रहे हैं या एरर मैसेज दिखाई दे रहा है।

    क्या है क्लाउडफ्लेयर

    क्लाउडफ्लेयर इंटरनेट इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। आज बड़ी-बड़ी वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसका इस्तेमाल करती हैं। यह कंटेंट डिलीवरी, सिक्योरिटी लेयर्स और टूल्स को हैंडल करता है जो हैवी ट्रैफिक या साइबर अटैक के दौरान साइट्स को चालू रखते हैं। जब इसकी सर्विस में कुछ दिक्कत आती हैं तो इसका असर एक साथ इंटरनेट के बड़े हिस्से को प्रभावित करता है।

