Samsung का ये नया फोन भारत में आज होगा लॉन्च, 50MP कैमरे के साथ मिलेंगे ये खास फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy M17 5G भारत में शुक्रवार 10 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रहा है। ऑफिशियल लॉन्च से पहले, Samsung ने अपने अपकमिंग Galaxy M सीरीज स्मार्टफोन के रियर कैमरा यूनिट को दिखाते हुए एक नया टीजर जारी किया है। Galaxy M17 5G में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट दिया जाएगा, जिसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर लीड करेगा। इसमें 6.7-इंच डिस्प्ले और IP54-रेटेड बिल्ड दिया जाएगा। ये नया मॉडल कंपनी के Galaxy M16 5G मॉडल का सक्सेसर होगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Samsung Galaxy M17 5G के स्पेसिफिकेशन्स Samsung ने गुरुवार को X (पहले Twitter) पर एक टीजर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें Galaxy M17 5G के प्राइमरी कैमरे का परफॉर्मेंस दिखाया गया। इसे लेकर पहले ही कन्फर्म किया गया था कि फोन में 50-मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा मिलेगा जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) सपोर्ट होगा। ब्रांड का कहना है कि ये मेन कैमरा यूजर्स को शेकी कंडीशन्स में भी ब्लर-फ्री वीडियो शूट करने देगा।

Built for a Monster life on the go. Armed with 50MP No Shake Cam, the new #GalaxyM17 5G takes smooth and clear videos without any blur, even when shot through bumps and shakes. Pure Monster precision.#GalaxyM17 5G #LoveForMonster #MonsterInMotion #Samsung pic.twitter.com/JqZvkdj0sf — Samsung India (@SamsungIndia) October 9, 2025 कंपनी द्वारा पहले शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, Galaxy M17 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा जिसमें 50-मेगापिक्सल मेन कैमरा, 5-मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा और 2-मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा शामिल होंगे। हैंडसेट में 13-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा भी होगा जो सेल्फी और वीडियो चैट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। Galaxy M17 5G, Amazon और Samsung India वेबसाइट पर मूनलाइट सिल्वर और सैफायर ब्लैक कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगा। Samsung Galaxy M17 5G की कीमत शुक्रवार को अनाउंस की जाएगी।

Galaxy M17 5G में 6.7-inch Super AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा, ठीक अपने पिछले मॉडल Galaxy M16 5G की तरह। डिस्प्ले को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन मिलेगा। फोन की थिकनेस 7.5mm होगी। इसमें डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP54-रेटेड बिल्ड होगा। हैंडसेट गूगल के सर्किल टू सर्च और Gemini Live फीचर्स को सपोर्ट करेगा।