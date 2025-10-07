Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    15 हजार से कम में Samsung का पतला 5G फोन, 50MP कैमरा और कई एडवांस AI फीचर्स

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 09:15 AM (IST)

    सैमसंग जल्द ही गैलेक्सी M17 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है जो गैलेक्सी M16 5G का अपग्रेड है। यह 10 अक्टूबर को लॉन्च होगा और इसमें 6.7 इंच का AMOLED डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप होगा। खबरों के अनुसार इसकी कीमत 15000 रुपये से कम हो सकती है। इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन और IP54 रेटिंग भी मिलेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    15 हजार से कम में Samsung का पतला 5G फोन, 50MP कैमरा और कई एडवांस AI फीचर्स

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। सैमसंग जल्द ही अपना एक और बजट 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। जी हां, इस बार कंपनी गैलेक्सी M17 5G को पेश करने जा रही है। अपकमिंग फोन का अमेजन पर एक लैंडिंग पेज भी लाइव हो गया है जहां फोन की लॉन्च डेट के बारे में भी बताया गया है। डिवाइस के डिजाइन को भी कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर टीज कर दिया है, जहां इसके कुछ कलर ऑप्शन और स्पेसिफिकेशन का भी खुलासा हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि यह आगामी डिवाइस इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए गैलेक्सी M16 5G का ही अपग्रेड होने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी इस फोन को 15,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च कर सकती है। डिवाइस में AMOLED डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप भी मिलने वाला है। चलिए पहले जानें ये डिवाइस कब होगा लॉन्च...

    Samsung Galaxy M17 5G की लॉन्च डेट

    सैमसंग गैलेक्सी M17 5G इस हफ्ते 10 अक्टूबर को लॉन्च होगा। कंपनी इसे दो कलर ऑप्शन मूनलाइट सिल्वर और सैफायर ब्लैक में पेश कर सकती है।अमेजन और सैमसंग की वेबसाइट पर डिवाइस का एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट पहले ही लाइव हो गया है, जिससे यूजर्स को स्मार्टफोन के डिजाइन और कुछ खास फीचर्स की एक झलक मिलती है।

    Samsung Galaxy M17 5G के स्पेसिफिकेशन

    स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सैमसंग के इस डिवाइस में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्रोटेक्शन और 6.7 इंच का सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। डिवाइस में IP54 रेटिंग मिलेगी, जिसका मतलब है कि यह धूल और पानी के छींटों से भी सेफ रहेगा। इतना ही नहीं यह गैलेक्सी डिवाइस 7.5mm पतला होगा और इसमें गूगल का सर्किल टू सर्च और जेमिनी लाइव का भी सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा फोन में कुछ अन्य AI फीचर्स भी मिलेंगे।

    Samsung Galaxy M17 5G के कैमरा स्पेक्स

    फोटोग्राफी के लिए डिवाइस में ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन के साथ 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा मिल सकता है। साथ ही फोन में 5MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 2MP का मैक्रो कैमरा भी मिलने वाला है। डिवाइस में सामने की तरफ 13MP का फ्रंट कैमरा होने वाला है। सैमसंग ने इस डिवाइस के लिए खास सीन डिटेक्शन और ऑप्टिमाइजेशन सहित AI फोटोग्राफी टूल्स भी ऐड किए हैं।

    Samsung Galaxy M17 5G की कीमत

    सैमसंग ने अभी तक फोन की कीमत को लेकर कुछ भी खुलासा नहीं किया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये डिवाइस 15,000 रुपये से कम कीमत में लॉन्च हो सकता है। बता दें कि इससे पिछले मॉडल गैलेक्सी M16 5G को 11,499 रुपये में लॉन्च किया गया था।

    यह भी पढ़ें- सिर्फ 8,999 रुपये में Vivo का 6000 mAh बैटरी वाला शानदार 5G फोन, 50MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स