सिर्फ 8,999 में सैमसंग का शानदार 5G फोन, 5000mAh बैटरी और 50MP कैमरा भी 

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप Samsung जैसे ब्रांड का कोई बढ़िया 5G फोन सिर्फ ₹10,000 के बजट में ढूंढ रहे हैं? तो Flipkart पर अभी आपके लिए एक शानदार डील है। जी हां, Samsung Galaxy F06 5G स्मार्टफोन अभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ₹8,999 में मिल रहा है। कंपनी इस फोन पर फ्लैट 28% का डिस्काउंट दे रही है। इतना ही नहीं, फोन पर बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज ऑफर्स भी उपलब्ध हैं, जिससे डिवाइस की कीमत और भी कम हो जाती है। अगर आप नया डिवाइस लेने की सोच रहे हैं, तो इस डील को जरूर चेक करें...

Samsung Galaxy F06 5G पर डिस्काउंट वैसे तो इस सैमसंग फोन की कीमत Flipkart पर ₹12,499 है, लेकिन अभी आप इस पर ₹3,500 तक का फ्लैट डिस्काउंट ले सकते हैं, जिससे इसकी कीमत सिर्फ ₹8,999 रह जाती है। इतना ही नहीं, आप इस फोन को ₹3,000 महीना की नो-कॉस्ट EMI प्लान पर भी खरीद सकते हैं। Flipkart SBI क्रेडिट कार्ड और Flipkart Axis Bank क्रेडिट कार्ड पर 5% कैशबैक ऑफर भी मिल रहा है। इसके अलावा, एक्सचेंज ऑफर के तहत आप अपने पुराने फोन के लिए ₹7,000 तक की एक्सचेंज वैल्यू भी ले सकते हैं, जिससे यह डिवाइस और भी सस्ता हो जाएगा।

Samsung Galaxy F06 5G के खास फीचर्स सैमसंग डिवाइस के फीचर्स की बात करें तो, इस फोन में 6.7-इंच का बड़ा HD+ LCD डिस्प्ले है। साथ ही 90Hz रिफ्रेश रेट और 800 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डिवाइस में 4GB रैम और 64GB स्टोरेज भी है। इसमें 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सामने की तरफ 8-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है।