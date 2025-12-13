Samsung का ये नया 5G फोन जल्द हो सकता है लॉन्च, एक वेबसाइट पर हुआ स्पॉट

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy A07 4G अक्टूबर में भारत में लॉन्च हुआ था और अब ऐसा लग रहा है कि साउथ कोरियाई ब्रांड इस हैंडसेट का 5G वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप (SIG) वेबसाइट पर एक नई लिस्टिंग से Galaxy A07 5G के जल्द आने का संकेत मिलता है। फोन का सपोर्ट पेज भी अलग-अलग रीजन में Samsung की वेबसाइट पर लाइव है। Galaxy A07 के 4G वेरिएंट में 90Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.7-इंच HD+ डिस्प्ले और 5,000mAh की बैटरी है। इसमें IP54-रेटेड बिल्ड और ऑक्टा-कोर MediaTek Helio G99 प्रोसेसर है।

Samsung Galaxy A07 5G मॉडल नंबर ब्लूटूथ SIG वेबसाइट पर सामने आए ब्लूटूथ SIG वेबसाइट ने SM-A076B/DS, SM-A076M/DS और SM-A076M मॉडल नंबर वाले एक अनअनाउंस्ड Samsung स्मार्टफोन को लिस्ट किया है। माना जा रहा है कि ये मॉडल नंबर Galaxy A07 5G से जुड़े हैं।

वेबसाइट पर SM-M076B/DS और SM-E076B/DS मॉडल नंबर वाले कुछ अपकमिंग Samsung स्मार्टफोन भी दिखाए गए हैं। उम्मीद है कि ये Galaxy M07 5G और Galaxy F07 5G के होंगे। Samsung Galaxy A07 5G US, स्पेन और न्यूजीलैंड की सपोर्ट साइट्स पर लिस्ट हुआ Samsung ने US, स्पेन और न्यूजीलैंड सहित कई देशों में Galaxy A07 5G के लिए सपोर्ट पेज पब्लिश किए हैं। इन पेजों के दिखने से साफ पता चलता है कि लॉन्च जल्द ही होने वाला है। Samsung आमतौर पर किसी डिवाइस के ऑफिशियल लॉन्च से कुछ दिन पहले ही सपोर्ट पेज एक्टिवेट करता है।

हालिया लीक के मुताबिक, Samsung Galaxy A07 5G इस महीने के आखिर में या अगले साल जनवरी की शुरुआत में, Galaxy Unpacked 2026 इवेंट से पहले लॉन्च होगा। Samsung Galaxy A07 4G भारत में अक्टूबर में 4GB RAM + 64GB स्टोरेज मॉडल के लिए 8,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया था। ये ब्लैक, ग्रीन और लाइट वॉयलेट शेड्स में उपलब्ध है। इसमें 90Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.7-इंच HD+ (720 x 1,600 पिक्सल) PLS LCD स्क्रीन है। इसमें डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP54-रेटेड बिल्ड है।