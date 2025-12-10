Samsung Galaxy A57, Galaxy A37 और Galaxy A07 5G जल्द करेंगे एंट्री, सामने आई लॉन्च टाइमलाइन

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung को लेकर खबर है कि वह 2026 में अपनी A-सीरीज के नए स्मार्टफोन पेश करेगा है। ये अपकमिंग फोन Galaxy A57, Galaxy A37 और Galaxy A07 5G हो सकते हैं। सैमसंग ने फिलहाल अपनी ओर से कुछ भी ऑफिशियल जानकारी शेयर नहीं की है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कंपनी 2026 की शुरुआत अपने मिड रेंज स्मार्टफोन की नई रेंज के साथ कर सकता हैं। यहां हम आपको इन तीनों स्मार्टफोन के बारे में अब तक सामने आई डिटेल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं।

Samsung Galaxy A57 5G सैमसंग के अपकमिंग Galaxy A57 के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें Exynos 1680 चिपसेट दिया जाएगा। इस चिपसेट के साथ कंपनी ग्राफिक्स के लिए फोन में Samsung Xclipse 550 GPU का सपोर्ट देगी। यह मिड रेंज में सैमसंग का नया चिपसेट है, जिसे कंपनी आने वाले दिनों में लॉन्च करेगी। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि सैमसंग का यह फोन एंड्रॉयड 16 पर आधारित कंपनी के वनयूआई यूजरइंटरफेस पर रन करेगा।

सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन फिलहाल सामने नहीं आए हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि A57 को पिछले मॉडल A56 जैसे स्पेसिफिकेशन्स के साथ February 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। Samsung Galaxy A37 5G Galaxy A37 स्मार्टफोन को को भी फरवरी में A57 के साथ लॉन्च किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि कंपनी इसे देर बाद March या April माह में लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग के मिड रेंज का यह पोन Exynos 1480 चिपसेट और Xclipse 530 GPU के साथ पेश किया जाएगा। अपकमिंग A37 फोन भी Android 16 पर रन करेगा। इसके कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी और दूसरी डिटेल्स सामने नहीं आई हैं।