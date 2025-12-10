Oppo Reno 15C में मिलेंगे तगड़े फीचर्स, लॉन्चिंग से पहले ही स्पेसिफिकेशन का चल गया पता

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Oppo ने पिछले महीने चीन में Reno 15 और Reno 15 Pro स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। कंपनी इस सीरीज का अफोर्डेबल मॉडल लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। ओप्पो का यह फोन Reno 15c के नाम से एंट्री करेगा। कंपनी इस फोन के लॉन्च को पहले ही टीज कर चुकी है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह फोन दिसंबर में लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्चिंग से पहले ओप्पो का अपकमिंग फोन China Telecom डेटाबेस में लिस्ट हुआ है। इस लिस्टिंग से फोन के सभी स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी सामने आ चुकी है।

Oppo Reno 15c की संभावित स्पेसिफिकेशन्स डिस्प्ले: Oppo Reno 15c स्मार्टफोन को 6.59-इंच OLED डिस्प्ले के साथ मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1.5K और रिफ्रेश रेट 120Hz है। इस फोन में इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलेगा।

फोटोग्राफी: Oppo के अपकमिंग फोन में 50-मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिल सकता है, जिसके साथ 8-मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50-मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो प्राइमरी कैमरा Sony LYT-600 और अल्ट्रा वाइड लेंस IMX355 और टेलीफोटो लेंस Samsung JN5 सेंसर हो सकता है। इसके साथ ही फोन के फ्रंट में 50-मेगापिक्सल का लेंस मिल सकता है।

परफॉर्मेंस: लिस्टिंग से पता चलता है कि अपकमिंग Reno 15c स्मार्टफोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिलेगा। ओप्पो का यह फोन 12GB+256GB और 12GB+512GB रैम और स्टोरेज के ऑप्शन में बिक्री के लिए आएगा। इसके साथ ही यह फोन Android 16 पर आधारित ColorOS 16 पर रन करेगा।

अन्य फीचर्स: Oppo Reno 15c स्मार्टफोन के डिजाइन की बात करें तो यह एल्यूमिनिय अलॉय फ्रेम के साथ आएगा। यह फोन IP68/69 रेटिंग के साथ मार्केट में आता है। ओप्पो के इस फोन में 6,500mAh की बैटरी और 80W फास्ट चार्जिंग मिलेगी।