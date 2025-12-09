Best Smartphone Under 20000: 20 हजार रुपये से कम में बेस्ट स्मार्टफोन, दमदार प्रोसेसर और 5G से हैं लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन मार्केट में हर महीने कई नए फोन एंट्री करते हैं। मोबाइल फोन कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए नियमित समय पर नए-नए फीचर के साथ स्मार्टफोन लॉन्च करते रहते हैं। अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपका बजट 20 हजार रुपये के आस-पास है तो हम आपको मार्केट में मौजूद बेस्ट ऑप्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। ये स्मार्टफोन ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर गेमिंग, फोटोग्राफी और एंटरटेनमेंट के लिए बेस्ट हैं। 20 हजार से कम कीमत में आने वाले ये फोन बेस्ट डिजाइन, बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग और 5जी सपोर्ट के साथ आते हैं।

20 हजार के बजट में बेस्ट स्मार्टफोन Moto G67 Power Moto G67 Power स्मार्टफोन को रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। यह फोन 20 हजार रुपये की रेंज में टॉप क्लास फीचर्स ऑफर करता है। इस फोन में 6.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है। इसके साथ ही फोन में क्वालकॉम का Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ ही फोन में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है।

प्रोसेसर - Snapdragon 7s Gen 2

रैम - 8 GB

रियर कैमरा - 50 MP + 8 MP

फ्रंट कैमरा - 32 MP

बैटरी और चार्जिंग - 7000 mAh और 30W Turbo Power Charging

डिस्प्ले - 6.7 इंच का LCD पैनल

Moto G96 5G Moto G96 5G स्मार्टफोन को रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। इस फोन में 6.67 इंच का POLED डिस्प्ले मिलता है। बजट रेंज में मोटोरोला का यह फोन क्वालकॉम के दमदार प्रोसेसर के साथ आता है। इस फोन को 8जीबी की रैम और 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ पेश किया गया है।

प्रोसेसर - Snapdragon 7s Gen 2

रैम - 8 GB

रियर कैमरा - 50 MP + 8 MP

फ्रंट कैमरा - 32 MP

बैटरी और चार्जिंग - 5500 mAh और 33W Turbo Power Charging

डिस्प्ले - 6.67 इंच P-OLED पैनल

Oppo K13 5G Oppo K13 5G स्मार्टफोन को रुपये की कीमत में खरीदा जा सकता है। ओप्पो का यह फोन क्वालकॉम के Snapdragon 6 Gen 4 चिपसेट के साथ लॉन्च किया गया है। इस फोन में यूजर्स को 7000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है, जो 80W सुपर VOOC चार्जिंग के साथ आता है।

प्रोसेसर - Snapdragon 6 Gen 4

रैम - 8 GB

रियर कैमरा - 50 MP + 2 MP

फ्रंट कैमरा - 16 MP

बैटरी और चार्जिंग - 7000 mAh और 80W Super VOOC Charging

डिस्प्ले - 6.67 इंच AMOLED पैनल

Vivo T4X 20 हजार रुपये से कम के बजट में Vivo T4X स्मार्टफोन भी अच्छा ऑप्शन है। इस फोन को रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। इस फोन में मीडियाटेक का Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया है। फोन में 50 मेगापिक्सल डुअल रियर कैमरा सेटअप और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। वीवो के इस फोन में 6500mAh की बैटरी दी गई है।

प्रोसेसर - MediaTek Dimensity 7300

रैम - 6 GB

रियर कैमरा - 50 MP + 2 MP

फ्रंट कैमरा - 8 MP

बैटरी और चार्जिंग - 6500 mAh और 44W Flash Charging

डिस्प्ले - 6.72 इंच का LCD पैनल Samsung Galaxy M17 5G Samsung Galaxy M17 5G स्मार्टफोन को रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। सैमसंग का यह बजट फोन कंपनी के इन-होम Exynos 1330 प्रोसेसर और 4जीबी रैम के साथ आता है। इस फोन में 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 13 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा के साथ आता है।