कितने GB RAM वाला स्मार्टफोन है आपके लिए बेस्ट? मल्टी-टास्किंग से गेमिंग तक नहीं आएगी दिक्कत!

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। आजकल स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया है। इस डिवाइस ने हमारे कई काम आसान कर दिए हैं। कॉलिंग-SMS से लेकर बैंकिंग और शोपिंग तक इससे आप कई काम मिनटों में कर सकते हैं। हालांकि इस डिवाइस में रैम इसका इतना खास हिस्सा है कि ये फोन की फुर्ती और स्मूथनेस और लंबे समय तक बढ़िया काम करने की क्षमता भी उसी पर डिपेंड करती है, लेकिन हर किसी के लिए ज्यादा RAM जरूरी नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने फोन का कैसा यूज करते हैं। चलिए जानें कितने GB RAM वाला स्मार्टफोन है आपके लिए बेस्ट...

डेली इस्तेमाल के लिए अगर आप कोई मोबाइल सिर्फ कॉल, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, वीडियो देखना या हल्का-फुल्का ब्राउज़िंग के लिए ही यूज करते हैं तो 4GB RAM वाला फोन आपके लिए बेस्ट है। हालांकि 2025 में ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम काफी हैवी होते जा रहे हैं इसलिए कम से कम 6GB RAM वाले फोन बेस्ट हैं।

मल्टी-टास्किंग के लिए अगर आप फोन में एक साथ कई काम करते हैं जैसे कि वीडियो देखने के साथ-साथ किसी ऐप पर काम करते हैं या सोशल मीडिया, ब्राउज़िंग करते हैं तो 8GB RAM बेस्ट है। 2025 में जैसे-जैसे ऐप्स हैवी और फीचर्स बढ़ रहे हैं तो 8GB रैम रखने से आपके फोन लंबे टाइम तक फास्ट और स्मूद चलेगा।