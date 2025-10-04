Samsung के तीन नए फोन भारत में लॉन्च, कीमत 6,999 रुपये से शुरू; मिलेगा 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

Samsung ने भारत में तीन नए बजट स्मार्टफोन Galaxy A07 Galaxy F07 और Galaxy M07 4G लॉन्च किए हैं। ये तीनों फोन लगभग एक जैसे फीचर्स और डिजाइन के साथ आते हैं जिनमें फर्क केवल कलर और प्राइस का है। सभी मॉडल्स में 6.7-इंच HD डिस्प्ले MediaTek Helio G99 चिपसेट 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी दी गई है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Samsung Galaxy A07, Galaxy F07 और Galaxy M07 4G भारत में लॉन्च हो गए हैं। नए सैमसंग हैंडसेट्स में एक जैसे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं, जिनमें केवल कलर और कीमत का फर्क है। Galaxy A07, Galaxy F07 और Galaxy M07 देश में अलग-अलग रिटेल चैनल्स के जरिए बेचे जाएंगे। इन हैंडसेट्स में 6.7-इंच HD LCD स्क्रीन, MediaTek Helio G99 चिपसेट, 50-मेगापिक्सल रियर कैमरा और 5000mAh बैटरी दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Samsung Galaxy A07, Galaxy F07, Galaxy M07 4G की भारत में कीमत और उपलब्धता Samsung Galaxy A07 4G की भारत में कीमत 8,999 रुपये रखी गई है। ये फोन तीन कलर वेरिएंट्स- ब्लैक, ग्रीन और लाइट वायलेट में आता है। ये Samsung Online Store पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगा।

वहीं, Galaxy F07 4G की कीमत 7,699 रुपये रखी गई है और ये केवल ग्रीन कलर में मिलेगा। ये हैंडसेट Flipkart के जरिए खरीदा जा सकेगा। Galaxy M07 4G एक Amazon-एक्सक्लूसिव फोन है, जिसकी कीमत 6,999 रुपये रखी गई है और ये ब्लैक कलर वेरिएंट में उपलब्ध रहेगा। सभी हैंडसेट्स 4GB RAM और 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में आते हैं।

Samsung Galaxy A07, Galaxy F07, Galaxy M07 के स्पेसिफिकेशन्स नए सैमसंग हैंडसेट्स में एक जैसे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं। इनमें 6.7-इंच HD+ (720 x 1600 पिक्सल) PLS LCD स्क्रीन दी गई है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। डायमेंशन्स की बात करें तो हैंडसेट्स की साइज 167.4 x 77.4 x 7.6mm है और इनका वजन 184 ग्राम है।

ये IP54 रेटिंग के साथ आते हैं, जो डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस ऑफर करती है। Galaxy A07, Galaxy F07 और Galaxy M07 4G को ऑक्टा-कोर MediaTek Helio G99 चिपसेट से लैस किया गया है। इन्हें 4GB RAM और 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इन हैंडसेट्स में microSD कार्ड के जरिए 2TB तक स्टोरेज बढ़ाई जा सकती है। सैमसंग के ये फोन Android 15-बेस्ड One UI 7 पर चलते हैं और कंपनी ने छह बड़े OS अपडेट्स और छह साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का वादा किया है।

फोटोग्राफी की बात करें तो Galaxy A07, Galaxy F07 और Galaxy M07 4G में डुअल रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है, जिसमें f/1.8 अपर्चर के साथ 50-मेगापिक्सल का मेन कैमरा और f/2.4 अपर्चर के साथ 2-मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मौजूद है। फ्रंट में 8-मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जो वीडियो कॉलिंग के लिए भी काम आता है।