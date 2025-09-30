Samsung के इस शानदार फोन को सस्ते में खरीदने का मौका, 24 हजार से कम में मिल रहा

Amazon Great Indian Festival 2025 सेल लाइव है और इसमें स्मार्टफोन्स पर खास ऑफर्स दिए जा रहे हैं। इस दौरान Samsung Galaxy A 55 5G पर भी अच्छी डील दी जा रही है। इसे अब 15000 रुपये से भी ज्यादा डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। ये फोन पहले 39999 रुपये में लॉन्च हुआ था लेकिन अब सिर्फ 23999 रुपये में उपलब्ध है। साथ ही यहां ऑफर्स भी हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon Great Indian Festival 2025 इस समय लाइव है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर होम एसेंशियल्स तक ढेरों प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। इस सेल की सबसे खास डील्स स्मार्टफोन्स पर हैं, जहां बायर्स को पॉपुलर मॉडल्स कम दाम में लेने का बढ़िया मौका मिल रहा है।

एक अच्छी डील Samsung Galaxy A 55 5G पर भी है। इस पर अब 16,000 रुपये का बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। Samsung की A-सीरीज लंबे समय से ऐसे यूजर्स के बीच पॉपुलर रही है जो एक भरोसेमंद ब्रांड चाहते हैं लेकिन बजट ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहते। आइए जानते हैं ऑफर की पूरी डिटेल।

Samsung Galaxy A55 5G पर ये है डील Samsung Galaxy A 55 5G भारत में 39,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। ये हैंडसेट फिलहाल Amazon पर 23,999 रुपये में लिस्ट है। यानी ई-कॉमर्स दिग्गज इस बार ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल के दौरान Galaxy A 55 5G पर 16,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज करके और भी बचत कर सकते हैं। ग्राहकों को पुराने फोन के एक्सचेंज पर 22,750 रुपये तक की छूट दी जा रही है। साथ ही ग्राहक EMI और नौ-कॉस्ट EMI ऑप्शन्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं।

Samsung Galaxy A 55 5G के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Samsung Galaxy A 55 5G में 6.6-इंच का FHD+ Super AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस दी गई है। ये Exynos 1480 प्रोसेसर पर चलता है और इसमें 12GB तक RAM और 256GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। फोन में 5,000mAh की बैटरी है, जो 25W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।