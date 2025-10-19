अक्टूबर के अंत तक लॉन्च हो सकता है Samsung का ट्राई-फोल्ड फोन, इतनी हो सकती है कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फोल्डेबल फोन की दुनिया में सैमसंग हमेशा से सबसे आगे रहा है, लेकिन अब कंपनी एक कदम और आगे बढ़कर 'ट्राई-फोल्डेबल' (तीन बार फोल्ड होने वाला) फोन लाने की तैयारी में है। इस अनोखे डिवाइस का सभी को बेसब्री से इंतजार था और उम्मीद थी कि ये सितंबर में लॉन्च होगा। लेकिन, इस फोन का इंतजार कर रहे फैन्स को झटका लगा है।

खबरों के मुताबिक, सैमसंग के इस ट्राई-फोल्डेबल फोन का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसकी लीक हुई कीमत सुनकर भी आपके होश उड़ जाएंगे। आइए, जानते हैं कि सैमसंग का यह ट्राई-फोल्ड फोन कब लॉन्च हो सकता है और ये कितना महंगा होगा?

कुछ पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक सैमसंग का पहला ट्राई-फोल्ड डिवाइस अक्टूबर के अंत या नवंबर की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। पहले उम्मीद थी कि इसे जुलाई-अगस्त में Galaxy Z Fold 7 के साथ या फिर सितंबर में पेश किया जाएगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सैमसंग इस अनोखे डिवाइस के लिए एक अलग से स्टैंडअलोन इवेंट ऑर्गेनाइज करेगा।

मामले से परिचित किसी व्यक्ति ने ब्लूमबर्ग को बताया कि इस हैंडसेट की लॉन्चिंग दक्षिण कोरिया में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन(एपेक) में किया जाएगा, जो शुक्रवार, 31 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस देरी की वजह आखिरी समय में किए जा रहे सुधार हैं। सैमसंग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि जब ये प्रोडक्ट दुनिया के सामने आए तो वह हर तरह से परफेक्ट हो। आपको याद दिला दें कि कंपनी ने इस साल जनवरी में Galaxy S25 के लॉन्च के समय पहली बार इस डिवाइस को टीज किया था। रिपोर्ट की माने तो इसका नाम Galaxy G Fold सीरीज हो सकता है।

कीमत होगी होश उड़ाने वाली! इस डिवाइस के फीचर्स और हार्डवेयर के बारे में तो अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसकी संभावित कीमत जरूर लीक हो गई है। दक्षिण कोरिया से आई जानकारी के मुताबिक, सैमसंग ट्राई-फोल्ड की कीमत लगभग 3,000 डॉलर (करीब 2.56 लाख रुपये) हो सकती है।

ये कीमत इसे सीधे Apple Vision Pro की कैटेगरी में डाल देती है। जाहिर है, इस तरह के अनोखे डिवाइस के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग की लागत बहुत ज्यादा होगी, जो इसकी ऊंची कीमत का कारण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इतनी ज्यादा कीमत के कारण सैमसंग शुरुआत में इसकी उपलब्धता को सिर्फ चीन और अपने घरेलू बाजार दक्षिण कोरिया जैसे कुछ ही एरिया तक लिमिटेड रख सकता है।