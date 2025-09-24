सैमसंग ने कर दी मौज, 7499 रुपये की कीमत में मिल रहा 5G स्मार्टफोन; चेक करें डील

अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर फेस्टिव सीजन सेल में स्मार्टफोन पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। सैमसंग के एंट्री-लेवल 5जी स्मार्टफोन जैसे Galaxy M06 5G और Galaxy F06 5G 8000 रुपये से कम में उपलब्ध हैं। इन फ़ोन्स में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर और 50MP कैमरा जैसे फीचर्स हैं। सेल में Galaxy S24 Ultra जैसे अन्य सैमसंग फ़ोन्स पर भी ऑफर्स मिल रहे हैं।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर फेस्टिव सीजन सेल शुरू हो चुकी है। सेल के दौरान स्मार्टफोन के साथ-साथ तमात कैटगरी के प्रोडक्ट पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। स्मार्टफोन पर मिल रही डील्स की बात करें तो सैमसंग के फोन पर भी जबरदस्त डिस्काउंट ऑफर किए जा रहे हैं। अगर आप एंट्री लेवल का स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फेस्टिव सेल ऑफर के साथ 8000 रुपये से कम में सैमसंग का 5जी स्मार्टफोन खरीद सकते हैं।

8000 रुपये से कम में खरीदें 5G स्मार्टफोन सैमसंग के पोर्टफोलियो में प्रीमियम के साथ-साथ एंट्री लेवल के स्मार्टफोन मौजूद हैं। हर प्राइस सेगमेंट में सैमसंग कुछ-कुछ अंतराल में लेटेस्ट फीचर्स से लैस स्मार्टफोन लॉन्च करता रहता है। कंपनी ने कुछ समय पहले ही अफोर्डेबल रेंज में Galaxy M06 5G और Galaxy F06 5G को फेस्टिव सीजन सेल के दौरान 7499 रुपये की शुरुआती कीमत में खरीदा जा सकता है। इन दोनों फोन पर कंपनी 30 प्रतिशत तक का डिस्काउंट ऑफर कर रही है।

स्मार्टफोन प्राइस (रुपये) डील प्राइस (रुपये) Galaxy F06 5G 9,999 7,499 Galaxy F06 5G 9,999 7,499 Galaxy M06 5G और Galaxy F06 5G दोनों ही स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन एक जैसे हैं। इन दोनों फोन में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है। यह डेली यूज और मल्टीटास्किंग के दौरान स्मूद परफॉर्मेंस ऑफर करता है। सैमसंग के इन दोनों फोन में 5G के 12 बेंड का सपोर्ट दिया गया है। यानी कनेक्टिविटी से लेकर इंटरनेट की अपलोड और डाउनलोड स्पीड में यह फोन निराश नहीं करेंगे।

सैमसंग के अफोर्डेबल फोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है। रियर में प्राइमरी कैमरा के साथ 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा सेंसर भी मिलता है। इसके साथ ही सेल्फी के लिए दोनों फोन में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। इसके साथ ही फोन में 5000mAh की बैटरी और 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।