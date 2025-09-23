जिसका डर था वही हुआ...Flipkart ने कैंसिल कर दिए सस्ते iPhone वाले ऑर्डर, X पर यूजर्स ने शेयर किया दर्द!

फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल शुरू होते ही iPhone 16 सीरीज पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया गया था। ग्राहकों ने iPhone 16 और iPhone 16 Pro को बेहद कम कीमत पर बुक भी किया लेकिन कुछ ही घंटों में फ्लिपकार्ट ने कई ऑर्डर कैंसिल कर दिए। पेमेंट सफल होने के बावजूद ऑर्डर रद्द होने से ग्राहकों ने सोशल मीडिया पर निराशा व्यक्त की है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट पर आज से बिग बिलियन डेज 2025 सेल शुरू हो गई है। इस सेल के दौरान एपल, सैमसंग समेत कई बड़े ब्रांड के स्मार्टफोन्स अभी सबसे कम कीमत पर मिल रहे हैं। इस बार सेल में iPhone 16 सीरीज पर तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। कंपनी भी सेल शुरू होने के पहले से ही इस सीरीज के डिवाइस पर मिलने वाली सबसे बड़ी डील्स को बार-बार टीज कर रही थी लेकिन सेल तो शुरू हुई और ऑर्डर भी हुए लेकिन बाद में ऑर्डर कैंसिल हो गए।

यानी जिसका डर था वही हुआ... ऑर्डर कैंसिल होने के बाद कई यूजर्स ने X पर पोस्ट करके इस बारे में जानकारी दी कि उन्होंने iPhone 16 और iPhone 16 Pro यूनिट्स को काफी कम कीमतों पर बुक किया लेकिन अब कंपनी ने उनका ऑर्डर कैंसिल कर दिया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं...

क्या है पूरा मामला? दरअसल, फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल रात से ही लाइव हो गई थी जिसके बाद कई ग्राहकों ने iPhone 16 (128GB) को सिर्फ 51,999 रुपये और iPhone 16 Pro (128GB) को 75,999 रुपये में बुक कर लिया। पिछले साल का प्रो मॉडल इस सेल में नए वाले iPhone 17 से भी सस्ता मिल रहा था। फ्लिपकार्ट प्लस और ब्लैक मेंबर्स के लिए तो डील्स 22 सितंबर से ही लाइव हो गई थी।