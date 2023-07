Reliance Jio ने इन यूजर्स के लिए हटा दी अपनी ये सेवा, Google Play Store पर भी नहीं दिखेगा ऐप

रिलायंस जियो भारत के तीन सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में आती है। यह अपने यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। फिलहाल जियो अपनी एक सर्विस को प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों यूजर्स के लिए खत्म कर रही है। इतना ही नहीं इसे गूगल प्ले स्टोर से भी हटाया गया है। ये जानकारी हमें एक मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से मिली है।

Jiosecurity app is removed from google play store for prepaid and postpaid users

नई दिल्ली, टेक डेस्क। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो ने अपने सभी प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान से अपनी एक सेवा हटा दी है। इसके अलावा, उस विशेष सेवा के ऐप को Google Play Store लिस्टिंग से भी हटा दिया गया है। हम JioSecurity की बात कर रहे हैं। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि रिलायंस जियो ने अपने सभी प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान से JioSecurity के लाभ हटा दिए हैं। साथ ही इस सर्विस के ऐप को भी गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है।गौर करने वाली बात यह है कि यह ऐप अभी भी ऐपल ऐप स्टोर पर उपलब्ध था। हमें उम्मीद है कि इसे जल्द ही इस ऐप स्टोर से हटा दिया जाएगा। क्या JioSecurity ऐप फिलहाल इस ऐप को पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन Jio ने कथित तौर पर सेवा को पूरी तरह से बंद कर दिया है। यह एक Jio एक्सक्लूसिव ऐप था और केवल Jio कस्टमर्स के लिए उपलब्ध था। ऐप स्टोर के डिटेल के अनुसार, ऐप यूजर्स को साइबर खतरों और ऑनलाइन घोटालों के खिलाफ सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत देता है। यूजर्स के डेटा को रखता है सुरक्षित डिटेल में यह भी बताया गया है कि ऐप नॉर्टन द्वारा संचालित था और यह एंड्रॉइड, आईफोन और आईपैड दोनों पर उपलब्ध था। इसके अलावा, JioSecurity ऐप ने यूजर्स को उन्हें और उनके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए हानिकारक वेबसाइटों, पेजों और बहुत कुछ के बारे में भी सूचित किया। बंद कर दी गई है सेवा रिपोर्ट के मुताबिक, रिलायंस ने न सिर्फ ऐप और अपने सभी प्लान्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है, बल्कि JioSecurity वेबसाइट को भी पहले ही हटा दिया है। यूजर्स पर क्या पड़ेगा प्रभाव भले ही यह ऐप अन्य Jio ऐप्स और सेवाओं की तरह लोकप्रिय नहीं था, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कितने यूजर रिलायंस Jio द्वारा सेवा को हटाने के बारे में बुरा महसूस करेंगे। यह तो समय ही बताएगा।

Edited By: Ankita Pandey