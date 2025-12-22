Language
    12000mAh बैटरी के साथ आएगा Redmi Pad 2 Pro टैबलेट, लॉन्चिंग से पहले चेक करें खूबियां

    By Subhash Gariya Edited By: Subhash Gariya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    Redmi भारत में Redmi Pad 2 Pro टैबलेट लॉन्च करने वाला है, जिसकी पुष्टि कंपनी ने की है। यह टैब 6 जनवरी को Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन के साथ लॉन्च होगा ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi भारत में Redmi Pad 2 Pro टैबलेट लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने कन्फर्म किया है कि यह टैब 6 जनवरी को Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन के साथ लॉन्च किया जाएगा। रेडमी ने अपने अपकमिंग टैब को टीज करते हुए ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन में लैंडिंग पेज भी लाइव किया है। इसके मुताबिक, Redmi Pad 2 Pro टैबलेट में 12,000mAh की बैटरी दी जाएगी।

    संभव है कि आने वाले दिनों में Redmi अपकमिंग टैब के बारे में और भी डिटेल्स शेयर करेगी। हालांकि, Redmi Pad 2 Pro टैब UAE और यूरोपियन मार्केट में पहले से उपलब्ध है। ऐसे में इसके बारे में काफी डिटेल्स उपलब्ध हैं।

    Redmi Pad 2 Pro: स्पेसिफिकेशन्स

    Redmi Pad 2 Pro टैबलेट में 12.1-इंच का LCD डिस्प्ले मिलेगा। इसका रेजोल्यूशन 2.5K और रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। टच सैंपलिंग रेट की बात करें तो यह 360Hz और डिस्प्ले की ब्राइटनेस 600 निट्स तक होगी। Redmi के इस टैब में Matte Glass वेरिएंट भी ऑफर किया जाता है, जिसमें AG नैनो-टैक्चरिंग मिलती है। अभी यह फाइनल नहीं है कि यह मॉडल इंडिया में उपलब्ध होगा या नहीं।

    प्रोसेसर की बात करें तो इसमें Qualcomm का Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट मिलेगा। इस चिप में Cortex-A720 और Cortex-A520 CPU कोर दिए गए हैं। इसके साथ ही ग्राफिक्स के लिए इसमें Adreno 810 GPU दिया जाएगा। मैमोरी ऑप्शन की बात करें तो यह टैब 6/8GB LPDDR4X RAM ऑप्शन में आएगा। स्टोरेज की बात करें तो ग्राहकों को 128/256GB UFS 2.2 स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। इस टैब में microSD के जरिए स्टोरेज 2TB तक बढ़ाई जा सकती है।

    Redmi Pad 2 Pro को Android 15 पर आधारित Xiaomi के HyperOS 2 के साथ लॉन्च किया जाएगा। कैमरा सेटअप की बात करें तो इस टैब के फ्रंट में 8MP का सेल्फी कैमरा और WiFi मॉडल 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेंसर मिलेगा। इसके साथ ही 5G वाले मॉडल में रियर कैमरा 13MP का मिलेगा। दोनों कैमरा 30Fps पर 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफर करेंगे।

