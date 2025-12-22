Redmi Note 15 5G में मिलेगी फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसी तगड़ी डिस्प्ले, लॉन्च से पहले चेक करें खूबियां

Language
    By Subhash Gariya
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:15 PM (IST)

    Xiaomi, Redmi Note सीरीज के अपकमिंग स्मार्टफोन को टीज कर रहा है। Redmi Note 15 5G में 6.77 इंच का AMOLED डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट होगा। इसमें Hyd ...और पढ़ें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi ने अपनी Redmi Note सीरीज के अपकमिंग स्मार्टफोन को टीज करना शुरू कर दिया है। इस स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले ही काफी डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। अब कंपनी ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन के लिए बनाई माइक्रोसाइट में डिस्प्ले फीचर्स को टीज किया है। यहां हम आपको रेडमी के अपकमिंग Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

    Redmi Note 15 5G डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स

    Redmi Note 15 स्मार्टफोन की माइक्रोसाइट से पता चलता है कि इसमें 6.77-इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा। इस फोन में AMOLED डिस्प्ले पैनल मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। इसके साथ ही टच रिस्पॉन्स के लिए यह Hydro Touch 2.0 सपोर्ट करेगा, जो हाथ गीले होने पर भी टच रिस्पॉन्स को बेहतर करेगा।
    Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन में फ्लैगशिप लेवल की ब्राइटनेस मिलेगी। इस फोन की पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स होगी। इसका रेजोल्यूशन FHD+ हो सकता है, जो फिलहाल कन्फर्म नहीं है। Xiaomi इस अफोर्डेबल मॉडल के साथ कंफर्टेबल व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑफर करना चाहता है। इस फोन की डिस्प्ले TÜV Triple Eye Care सर्टिफिकेशन के साथ आएगा।

    लॉन्च डेट और संभावित कीमत

    शाओमी के मिड रेंज का यह स्मार्टफोन भारत में 6 जनवरी को लॉन्च होगा। यह फोन Qualcomm के Snapdragon 8 Gen 3 SoC के साथ लॉन्च होगा। यह फोन 5520mAh की बैटरी और 45W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगा।

    Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन की कीमत के बारे में भी ऑनलाइन कई डिटेल्स सामने आई हैं। रिपोर्ट्स की मानें तो इस फोन का बेस वेरिएंट 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ करीब 22,999 रुपये की कीमत में लॉन्च हो सकता है। टॉप वेरिएंट 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ 24,999 रुपये की कीमत में आ सकता है। फिलहाल कीमत को लेकर कुछ भी जानकारी ऑफिशियल नहीं है।

