Redmi Note 15 5G में मिलेगी फ्लैगशिप स्मार्टफोन जैसी तगड़ी डिस्प्ले, लॉन्च से पहले चेक करें खूबियां

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi ने अपनी Redmi Note सीरीज के अपकमिंग स्मार्टफोन को टीज करना शुरू कर दिया है। इस स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले ही काफी डिटेल्स सामने आ चुकी हैं। अब कंपनी ने अपने अपकमिंग स्मार्टफोन के लिए बनाई माइक्रोसाइट में डिस्प्ले फीचर्स को टीज किया है। यहां हम आपको रेडमी के अपकमिंग Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन के बारे में डिटेल में जानकारी दे रहे हैं।

Redmi Note 15 5G डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन्स

Redmi Note 15 स्मार्टफोन की माइक्रोसाइट से पता चलता है कि इसमें 6.77-इंच का डिस्प्ले दिया जाएगा। इस फोन में AMOLED डिस्प्ले पैनल मिलेगा, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz होगा। इसके साथ ही टच रिस्पॉन्स के लिए यह Hydro Touch 2.0 सपोर्ट करेगा, जो हाथ गीले होने पर भी टच रिस्पॉन्स को बेहतर करेगा।

Redmi Note 15 5G स्मार्टफोन में फ्लैगशिप लेवल की ब्राइटनेस मिलेगी। इस फोन की पीक ब्राइटनेस 3200 निट्स होगी। इसका रेजोल्यूशन FHD+ हो सकता है, जो फिलहाल कन्फर्म नहीं है। Xiaomi इस अफोर्डेबल मॉडल के साथ कंफर्टेबल व्यूइंग एक्सपीरियंस ऑफर करना चाहता है। इस फोन की डिस्प्ले TÜV Triple Eye Care सर्टिफिकेशन के साथ आएगा।

लॉन्च डेट और संभावित कीमत