    Poco M8 सीरीज जल्द होगी लॉन्च, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 01:00 PM (IST)

    पोको जल्द ही भारत में अपनी नई एम-सीरीज के दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले डिवाइस Poco M8 और Poco M8 Pro के ...और पढ़ें

    Poco M8 सीरीज जल्द होगी लॉन्च, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और 50MP कैमरा समेत कई बेहतरीन फीचर्स

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। पोको जल्द ही भारत में अपनी नई M-सीरीज के दो नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है। ब्रांड ने अभी तक उन डिवाइस के नाम नहीं बताए हैं जिन्हें जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन को लेकर भी कंपनी ने अभी तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन हालिया रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेशन लिस्टिंग से डिवाइस के कुछ फीचर्स का पहले ही पता चल गया है।

    रिपोर्ट्स जल्द ही नए डिवाइस के लॉन्च की ओर इशारा करती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले डिवाइस Poco M8 और Poco M8 Pro के नाम से लॉन्च हो सकते हैं। चलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं...

    इन फोन्स का हो सकते हैं रीब्रांडेड वर्जन

    Poco India के पहले ही टीजर से कन्फर्म किया है कि एक नई M-सीरीज जल्द ही लॉन्च होने वाली है। हालांकि रिपोर्ट्स से पता चलता है कि Poco M8, Redmi Note 15 5G का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है, जबकि Poco M8 Pro, Redmi Note 15 Pro+ का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है।

    Snapdragon प्रोसेसर और 50MP कैमरा

    बताया जा रहा है कि Poco M8 जनवरी में Poco M8 Pro के साथ ग्लोबली लॉन्च हो सकता है। Poco M8 में 6.7-इंच FHD+ 120 Hz OLED स्क्रीन देखने को मिल सकता है। डिवाइस में Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर मिल सकता है और बाकी स्पेसिफिकेशन्स में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 20MP का सेल्फी कैमरा और 5,520mAh की बैटरी मिल सकती है।

    वहीं, Poco M8 Pro में 6.83-इंच 1.5K 120 Hz OLED स्क्रीन मिल सकता है जिसके साथ Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर, 50MP का मेन कैमरा, 32 MP का सेल्फी कैमरा और 100 W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6,500mAh की बैटरी मिल सकती है।

    दोनों डिवाइस के रेंडर भी आए सामने

    बता दें कि Poco M8 और M8 Pro के रेंडर पहले ही ऑनलाइन सामने आ गए हैं। Poco M8 Pro कई सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर पहले ही स्पॉट हो चुका है, जिसमें TDRA (UAE), IMEI डेटाबेस, FCC और IMDA शामिल हैं। जबकि Poco M8 5G ने BIS, NBTC, IMDA और TDRA सर्टिफिकेशन पास कर लिए हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि डिवाइस जल्द लॉन्च हो सकता है।

