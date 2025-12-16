Xiaomi, Poco और Redmi के कई डिवाइसेज के लिए जारी हुआ HyperOS 3 अपडेट, मिलेंगे कई नए फीचर्स

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi ने कई Xiaomi, Poco और Redmi फोन और टैबलेट के लिए लेटेस्ट HyperOS 3 अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। कंपनी के एक एग्जीक्यूटिव ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। ये अपडेट भारत में और भी डिवाइस के लिए Android 16 को ला रहा है। टेक फर्म के सितंबर 2025 लॉन्च इवेंट के दौरान पेश किए गए Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro और Xiaomi 17 Pro Max पहले फोन थे जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आए थे। Android 16 के अलावा, HyperOS 3 अपडेट में नए एनिमेशन और विजेट के साथ-साथ कई नए AI-इनेबल्ड राइटिंग और एडिटिंग टूल भी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

HyperAI फीचर्स के साथ आया HyperOS 3 अपडेट Xiaomi इंडिया के मार्केटिंग और PR के एसोसिएट डायरेक्टर, संदीप शर्मा ने बताया कि चीनी टेक फर्म ने नए डिवाइस के लिए HyperOS 3 अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने कहा कि Xiaomi 14, Pad 7, Redmi Note 14 5G, Redmi 13, Poco F7 और Poco M7 Pro 5G को जल्द ही नए Android 16-बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपडेट किया जाएगा। लेटेस्ट फर्मवेयर वर्जन Xiaomi और इसके सब-ब्रांड Redmi और Poco के डिवाइस में कई नए फीचर्स लाएगा।

#XiaomiHyperOS3 rolling out to the following



Xiaomi 14

Xiaomi Pad 7



Redmi Note 14 5G

Redmi 13



POCO F7

POCO M7 Pro 5G



Follow @XiaomiHyperOSIN for more updates — Sandeep Sarma (@sandeep9sarma) December 16, 2025 जिन यूजर्स के पास ऊपर बताए गए डिवाइस में से कोई एक है, वे यह चेक करना शुरू कर सकते हैं कि उनके हैंडसेट या टैबलेट को Android 16-बेस्ड HyperOS 3 अपडेट मिला है या नहीं। ऐसा करने के लिए, Settings खोलें > My Device सेक्शन तक स्क्रॉल करें > ऊपर HyperOS बैनर पर टैप करें > फिर Check for update बटन चुनें। अगर आपके डिवाइस को लेटेस्ट फर्मवेयर मिल गया है, तो आपको Download and Install Update का ऑप्शन दिखेगा। अपडेट डाउनलोड होने के बाद, इंस्टॉलेशन पूरा करने के लिए डिवाइस कुछ बार रीस्टार्ट हो सकता है। सितंबर में पेश किया गया, Xiaomi का HyperOS 3 अपडेट कंपनी के फोन में HyperIsland फीचर लाता है। ये Apple के Dynamic Island की तरह ही काम करता है, जो स्क्रीन के ऊपर एक पिल के आकार के नोटिफिकेशन के रूप में दिखाई देता है ताकि यूजर्स एक नजर में जरूरी अलर्ट देख सकें। इसके अलावा, ये होम स्क्रीन पर लाइव एक्टिविटी अपडेट दिखाएगा, साथ ही जब हैंडसेट प्लग इन होगा तो चार्जिंग की स्पीड भी दिखाएगा।

इसके अलावा, Xiaomi का HyperOS 3 अपडेट एक 'डुअल-आइलैंड' डिजाइन पेश करता है। इससे यूजर्स अपनी मौजूदा स्क्रीन से ही ऐप्स और टास्क को स्विच, एक्सपैंड और मैनेज कर सकते हैं, जिससे ऐप्स के बीच स्विच करने की जरूरत खत्म हो जाती है। ये यूजर्स को स्टिल इमेज से डायनामिक वॉलपेपर और सिनेमैटिक लॉक स्क्रीन बनाने की सुविधा भी देता है।