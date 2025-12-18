भारत में जल्द होगा Redmi का नया टैबलेट Pad 2 Pro 5G, जानें क्या कुछ हो सकता है खास

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi Pad 2 Pro 5G जल्द ही भारत में लॉन्च होगा, इसकी घोषणा कंपनी ने गुरुवार को की। इस नए टैबलेट को Xiaomi के सब-ब्रांड ने सितंबर में चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में पेश किया था। कंपनी ने ये भी कन्फर्म किया है कि वह 22 दिसंबर से Pad 2 Pro 5G के मेजर स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स बताना शुरू करेगी। इसके ग्लोबल वेरिएंट में 12.1-इंच का डिस्प्ले है, जो 120Hz तक का रिफ्रेश रेट देता है। उम्मीद है कि ये अपकमिंग टैबलेट देश में कंपनी की वेबसाइट के साथ-साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन रिटेल चैनलों के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध होगा।

Redmi Pad 2 Pro 5G के संभावित स्पेसिफिकेशन्स X पर एक पोस्ट में, Xiaomi के सब-ब्रांड ने बताया कि वह जल्द ही भारत में Redmi Pad 2 Pro 5G लॉन्च करेगा। इसके अलावा, टैबलेट के लिए एक डेडिकेटेड माइक्रोसाइट अब Xiaomi इंडिया ऑनलाइन स्टोर पर लाइव है, जो प्लेटफॉर्म के जरिए देश में इसकी उपलब्धता की पुष्टि करता है। ये टैबलेट कुछ यूरोपीय देशों में बेस 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए EUR 379.9 (लगभग 40,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च होने के तुरंत बाद आया है।

Redmi Pad 2 Pro 5G चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लैवेंडर पर्पल, सिल्वर और ग्रेफाइट ग्रे कलर में उपलब्ध है। आपको बता दें, Redmi Pad 2 Pro में 12.1-इंच का 2.5K (2,560x1,600 पिक्सल) डिस्प्ले है जिसमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट, 16:10 आस्पेक्ट रेशियो और 500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। Redmi के मुताबिक, स्क्रीन में TUV Rheinland फ्लिकर फ्री और लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन हैं।

Redmi Pad 2 Pro 5G में क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट है, जो Adreno 810 GPU के साथ आता है। इसमें 6GB LPDDR4x रैम और 128GB UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज है, जिसे माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। Redmi के अपकमिंग Pad 2 Pro 5G में क्वाड-स्पीकर सेटअप भी है, जिसमें डॉल्बी एटमॉस, हाई-रेस ऑडियो और 300 प्रतिशत ऑडियो बूस्ट सपोर्ट मिलता है।