Redmi Note 15 Series भारत में अगले महीने हो सकती है लॉन्च, Redmi 15C इसी महीने आ सकता है

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi Note 15 series इस साल की शुरुआत में चीन में लॉन्च हुई थी और इसकी उम्मीद है कि ये जल्द भारतीय मार्केट में भी आएगी। एक टिप्स्टर ने हैंडसेट्स की लॉन्च टाइमलाइन बताई है। लाइनअप, जिसमें Redmi Note 15 Pro+ और Note 15 Pro शामिल होने की उम्मीद है, भारत में दिसंबर में डेब्यू कर सकता है। वहीं, Redmi 15C की लॉन्च टाइमलाइन भी बताई गई है।

Redmi Note 15 सीरीज इंडिया लॉन्च टाइमलाइन

टिप्स्टर अभिषेक यादव के मुताबिक, Redmi Note 15 series भारत में दिसंबर में लॉन्च होगी। अपकमिंग हैंडसेट्स की पहली सेल 9 जनवरी, 2026 को शुरू होने की बात कही गई है।

ये टाइमलाइन इसी टिप्स्टर के पिछले दावे से मेल खाती है, जिसमें कहा गया था कि Redmi Note 15 series को भारत में लाने की योजना बना रहा है, लेकिन जनवरी 2026 से पहले नहीं।

The Redmi Note 15 series is launching in India next month. 🇮🇳

Redmi 15C:

पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक, Redmi Note 15 Pro+ और Redmi Note 15 Pro की कीमत अपने पुराने मॉडल्स जैसी होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि Redmi Note 14 Pro+ 5G का बेस वेरिएंट, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के लिए 29,999 रुपये की कीममत से शुरू हुआ था। वहीं, Redmi Note 14 Pro 5G की कीमत इसी कॉन्फिगरेशन के लिए 23,999 रुपये थी। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, हैंडसेट्स के कैमरा अपने चीनी मॉडल्स से थोड़ा अलग होने की रिपोर्ट है।

Redmi 15C इंडिया लॉन्च टाइमलाइन