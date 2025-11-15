Redmi Note 15 Series भारत में अगले महीने हो सकती है लॉन्च, Redmi 15C इसी महीने आ सकता है
Redmi अपने Redmi Note 15 series को जल्द ही भारत में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। चीन में लॉन्च होने के बाद अब इन स्मार्टफोन्स के इंडिया लॉन्च टाइमलाइन सामने आई है। एक टिप्स्टर के मुताबिक Redmi Note 15 Pro+ और Note 15 Pro दिसंबर में भारत में लॉन्च हो सकते हैं और जनवरी 2026 में सेल शुरू हो सकती है। इसी तरह Redmi 15C का लॉन्च टाइमलाइन भी लीक हुआ है।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi Note 15 series इस साल की शुरुआत में चीन में लॉन्च हुई थी और इसकी उम्मीद है कि ये जल्द भारतीय मार्केट में भी आएगी। एक टिप्स्टर ने हैंडसेट्स की लॉन्च टाइमलाइन बताई है। लाइनअप, जिसमें Redmi Note 15 Pro+ और Note 15 Pro शामिल होने की उम्मीद है, भारत में दिसंबर में डेब्यू कर सकता है। वहीं, Redmi 15C की लॉन्च टाइमलाइन भी बताई गई है।
Redmi Note 15 सीरीज इंडिया लॉन्च टाइमलाइन
टिप्स्टर अभिषेक यादव के मुताबिक, Redmi Note 15 series भारत में दिसंबर में लॉन्च होगी। अपकमिंग हैंडसेट्स की पहली सेल 9 जनवरी, 2026 को शुरू होने की बात कही गई है।
ये टाइमलाइन इसी टिप्स्टर के पिछले दावे से मेल खाती है, जिसमें कहा गया था कि Redmi Note 15 series को भारत में लाने की योजना बना रहा है, लेकिन जनवरी 2026 से पहले नहीं।
Exclusive ✨— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) November 15, 2025
The Redmi Note 15 series is launching in India next month. 🇮🇳
First sale starts on 9 January 2026.
Redmi 15C:
Launching later this month.
पिछली रिपोर्ट्स के मुताबिक, Redmi Note 15 Pro+ और Redmi Note 15 Pro की कीमत अपने पुराने मॉडल्स जैसी होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि Redmi Note 14 Pro+ 5G का बेस वेरिएंट, 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के लिए 29,999 रुपये की कीममत से शुरू हुआ था। वहीं, Redmi Note 14 Pro 5G की कीमत इसी कॉन्फिगरेशन के लिए 23,999 रुपये थी। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो, हैंडसेट्स के कैमरा अपने चीनी मॉडल्स से थोड़ा अलग होने की रिपोर्ट है।
Redmi 15C इंडिया लॉन्च टाइमलाइन
टिप्स्टर ने भारत में Redmi 15C की लॉन्च टाइमलाइन भी बताई है। ये फोन भारत में इस महीने के अंत तक लॉन्च हो सकता है। ये हैंडसेट सितंबर में चीन में लॉन्च हुआ था। हालांकि, टिप्स्टर ये नहीं बताया कि भारत में 4G वेरिएंट आएगा या 5G वाला, क्योंकि दोनों ग्लोबल मार्केट्स में मौजूद हैं और इनमें स्पेसिफिकेशन्स अलग हैं।
Redmi 15C 5G में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट मिलता है, जबकि Redmi 15C 4G में MediaTek Helio G81-Ultra चिपसेट दिया गया है। दोनों मॉडल्स IP64 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग के साथ आते हैं। Redmi 15C 4G और 5G दोनों ही वेरिएंट्स में 6,000mAh बैटरी मिलती है, जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।