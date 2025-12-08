200MP कैमरा के साथ लॉन्च होगा Redmi Note 15 Pro 4G, जानें क्या होगी कीमत?

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi अपने पॉपुलर स्मार्टफोन लाइनअप Redmi Note 15 में नया फोन शामिल करने की प्लानिंग कर रहा है। यह नया फोन Redmi Note 15 Pro 4G होगा। इससे पहले कंपनी इसका 5G वेरिएंट लॉन्च कर चुकी है। रेडमी के इस अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जानकारी यूरोपियन रिटेल्स के जरिए सामने आई है। शाओमी के अपकमिंग मिड-रेंज स्मार्टफोन के बारे में फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है।

Redmi Note 15 Pro 4G की संभावित खूबियां। रिपोर्ट्स की मानें तो अपकमिंग Redmi Note 15 Pro 4G स्मार्टफोन को MediaTek के Helio G200 Ultra प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया जा सकता है। इससे पहले कंपनी 5जी कनेक्टिविटी वाले वेरिएंट को इससे ज्यादा पावरफुलMediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट के साथ मार्केट में उतार चुकी है। मीडियाटेक का Helio G200 Ultra प्रोसेसर भले ही परफॉर्मेंस के मामले में Dimensity 7400 Ultra की बराबरी न करता हो। लेकिन, यह चिपसेट डेली यूज के दौरान बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफर करता है।

रेडमी का यह फोन 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ मार्केट में रिलीज किया जाएगा। इसके साथ ही फोन में स्टोरेज बढ़ाने के लिए microSD स्लॉट दिया जा सकता है। फोटोग्राफी की बात करें तो रेडमी के अपकमिंग मिड रेंज स्मार्टफोन में 200MP का 1/1.4 इंच कैमरा सेंसर मिलेगा। इस फोन में 6.77 इंच की OLED डिस्प्ले मिलेगी। इसका रेजोल्यूशन 1280p+ है। बैटरी की बात करें तो इस फोन में 6,500mAh की बैटरी मिलेगी, जो 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा।