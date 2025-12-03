Redmi 15C 5G भारत में लॉन्च, कीमत 12,499 रुपये; 6,000mAh बैटरी और 50MP कैमरे से है लैस

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi 15C 5G को भारत में बुधवार को लॉन्च किया गया। ये सितंबर में कुछ ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हुआ था। ये एक बजट हैंडसेट है और Redmi 14C का सक्सेसर है, जिसे इस साल जनवरी में लॉन्च किया गया था। Redmi 15C 5G में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट है, साथ ही इसमें 8GB तक RAM और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज है। Xiaomi की सब्सिडियरी कंपनी के इस नए हैंडसेट में 50-मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सिस्टम और IP64-रेटेड डस्ट और स्प्लैश रेजिस्टेंस बिल्ड है।

भारत में Redmi 15C 5G की कीमत और उपलब्धता भारत में Redmi 15C 5G की कीमत 4GB RAM और 128GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 12,499 रुपये रखी गई है। ये 6GB और 8GB RAM वेरिएंट में भी उपलब्ध है, जिनकी कीमत क्रमशः 13,999 रुपये और 15,499 रुपये है।

कंपनी के मुताबिक, Redmi 15C 5G तीन कलर ऑप्शन – मिडनाइट ब्लैक, मूनलाइट ब्लू और डस्क पर्पल में उपलब्ध है। इसे 11 दिसंबर से Amazon और Xiaomi India ऑनलाइन स्टोर से खरीदा जा सकता है। Redmi 15C 5G के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स डुअल-सिम (नैनो + नैनो) Redmi 15C 5G, Android 15 बेस्ड HyperOS 2 पर चलता है। इसे दो साल के OS अपग्रेड और पांच साल के SMR अपडेट मिलने का वादा किया गया है। हैंडसेट में 6.9-इंच HD+ (720 x 1,600 पिक्सल) AdaptiveSync डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz और टच सैंपलिंग रेट 240Hz है। इसकी पीक ब्राइटनेस 810 nits है और ये TUV Rheinland के लो ब्लू लाइट, फ्लिकर-फ्री और सर्कैडियन फ्रेंडली सर्टिफिकेशन के साथ आता है।

Redmi 15C 5G में 8GB तक LPDDR4X RAM और 128GB तक UFS 2.2 ऑनबोर्ड स्टोरेज है। ये एक्स्ट्रा 8GB वर्चुअल RAM एक्सपांशन को सपोर्ट करता है। फोटोग्राफी के लिए, Redmi हैंडसेट में f/1.8 अपर्चर वाला 50-मेगापिक्सल का AI डुअल रियर कैमरा सेटअप और सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है।