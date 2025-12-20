Redmi Note 15 5G भारत में जल्द होगा लॉन्च, 22,999 रुपये हो सकती है शुरुआती कीमत

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi Note 15 5G की भारत में कीमत और RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन एक टिप्स्टर ने ऑनलाइन लीक कर दिए हैं। ये कन्फर्म हो गया है कि Redmi Note 15 5G देश में Amazon और Xiaomi इंडिया ऑनलाइन स्टोर के जरिए सेल के लिए उपलब्ध होगा। उम्मीद है कि Redmi Note 15 5G की कीमत इसके ग्लोबल वेरिएंट से थोड़ी कम होगी, साथ ही इसमें ज्यादा RAM कैपेसिटी भी मिलेगी। ये फोन 6 जनवरी, 2026 को भारत में लॉन्च होने वाला है। इसकी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट हाल ही में लाइव हुई है। अब, इसे अपडेट किया गया है जिससे हैंडसेट के मेजर स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स पता चलें हैं, जिसमें डिस्प्ले साइज और इनग्रेस प्रोटेक्शन (IP) रेटिंग शामिल हैं।

Redmi Note 15 5G की भारत में संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स X पर एक पोस्ट में, टिप्स्टर अभिषेक यादव (@yabhishekhd) ने Redmi Note 15 5G की भारत में कीमत, साथ ही हैंडसेट के RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन शेयर किए हैं। कहा गया कि इस स्मार्टफोन की भारत में कीमत 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए 22,999 रुपये होगी। दूसरी ओर, टॉप-ऑफ-द-लाइन Note 15 5G की कीमत 24,999 रुपये हो सकती है, जिसमें 8GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज होगा।

अपने ग्लोबल वेरिएंट की तुलना में, Redmi Note 15 5G भारत में ज्यादा किफायती कीमत पर मिल सकता है, ये कंसीडर करते हुए कि इसमें ज्यादा RAM कैपेसिटी भी होगी। बता दें, Redmi Note 15 5G को इस महीने की शुरुआत में पोलैंड में 6GB RAM + 128GB स्टोरेज वेरिएंट के लिए PLN 1,199 (लगभग 30,000 रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। ये हैंडसेट चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में ब्लैक, ग्लेशियर ब्लू और मिस्ट पर्पल कलर में उपलब्ध है।

Last week, I also exclusively shared that alongside the Redmi Note 15, the Redmi Pad 2 5G would be launching in… — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) December 19, 2025 इसके अलावा, Amazon पर फोन की डेडिकेटेड माइक्रोसाइट को अपडेट किया गया है, जिससे Redmi Note 15 5G के और स्पेसिफिकेशन्स कन्फर्म हुए हैं। इस हैंडसेट में 6.77-इंच का कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले होगा जिसमें 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 3,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस और गीली उंगलियों से इस्तेमाल के लिए बेहतर टच रिस्पॉन्स के लिए Hydro Touch 2.0 होगा। स्क्रीन को TUV ट्रिपल आई केयर सर्टिफाइड होने का दावा किया गया है। ये फोन डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP66 रेटिंग के साथ आएगा। Redmi Note 15 5G के लिए Amazon माइक्रोसाइट हाल ही में लाइव हुई है, जिससे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर इसकी उपलब्धता कन्फर्म हो गई है।

जो डिटेल पहले से बाहर थी, उसके मुताबिक Redmi Note 15 5G के इंडियन वर्जन में क्वालकॉम का Snapdragon 6 Gen 3 चिपसेट होने की उम्मीद है, जो इसके पोलिश वर्जन जैसा ही है। कंपनी का दावा है कि ये प्रोसेसर 10 प्रतिशत GPU 'बूस्ट', 30 प्रतिशत बेहतर CPU परफॉर्मेंस और 48 महीने तक लैग-फ्री परफॉर्मेंस देगा।